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【丹麥皇冠】歐洲最大肉廠142人染疫　丹麥皇冠：供港食品6月前生產

即市財經 17:55 2020/08/14

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丹麥皇冠位於哥本哈根附近的屠場有142名員工感染新冠肺炎，該廠暫時關閉及出口。

歐洲最大肉類生產商丹麥皇冠（Danish Crown）宣佈，公司位於首都哥本哈根附近的屠宰場有142名員工確診新冠肺炎，廠房暫時關閉及暫停出口。丹麥皇冠在香港的Facebook專業上回復留言稱，所有現在在香港出售的產品都是6月或之前生產。

丹麥皇冠香港續指，根據世界衛生組織、歐盟、澳洲及新西蘭的實物安全風險評估機構資料，人類不太可能透過食物而感染新冠肺炎。

據報，丹麥皇冠的屠宰場位於Ringsted，距離哥本哈根約50公里，僱傭近900名員工，每周屠宰數以萬計豬隻。丹麥皇冠表示，針對600名員工的第一輪檢測驗出120人陽性之後，先前所有驗出陰性者再次接受檢測，又驗出22人感染。

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編輯：陳健婷

丹麥 哥本哈根 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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