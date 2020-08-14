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證監會向中華匯財、權威證券發限制通知書 凍結疑曾從事企業失當行為帳戶

即市財經 17:50 2020/08/14

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證監會於本周內第二次向經紀行發出限制通知書。

證監會表示，分別向2家經紀行中華匯財及權威證券發出限制通知書，禁止它們處置或處理其若干客戶帳戶內持有的資產。於本周內，證監會第二次向經紀行發出限制通知書。

相關文章：證監會向加多利、中財證券發限制通知書 凍結涉操縱活動帳戶

限制通知書將禁止中華匯財及權威證券在未取得證監會事先的書面同意情況下，以任何方式處置或處理、輔助、慫使或促致另一人以任何方式處置或處理該等帳戶內的若干資產。若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

證監會表示，該等資產由一名涉嫌犯失當行為及違反對某上市公司的責任的人士實益擁有。證監會續指，中華匯財及權威證券並非今次的調查對象，而兩者已就有關調查作出配合。限制通知書並不影響該等經紀行的運作或它們的其他客戶。

證監會認為，就維護投資大眾的利益及公眾利益而言，發出限制通知書以保存該等帳戶內的資產是可取的做法。

相關文章：證監會論文：港區國安法成港股4大不明朗因素　北水上半年淨流入3000億元

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編輯：謝卓榮

香港股票 證監會
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