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煤氣烹飪中心全港首個角落小夥伴正式授權暑期親子廚師班

都會情報 17:50 2020/08/14

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這個暑假無論大人小朋友都過得不一樣！既然又留在家中，不如捉緊暑假嘅尾巴，同小朋友一齊做大熱角落小夥伴美食！角落小夥伴迷注意!! 這是首個官方正式授權嘅烹飪班，更是網上烹飪班!! 煤氣烹飪中心專業導師會教大家做角落小夥伴嘅便當及棒棒糖 !

● 材料全部都可以直送上家中，可安在家中上網上烹飪班!
● 上課除可跟導師製作之外，更可以同導師互動，有問題即刻提問
● 便當包括多種角落小夥伴造型: 炸煆尾造型的蛋包飯、 炸豬扒造型嘅粟米吞拿魚可樂餅及其他朋友造型的豆沙果子
● 棒棒糖當然有齊五個主角: 蜥蜴，白熊，貓咪，炸豬扒同炸蝦，一共可以整到16枝棒棒糖，大滿足！
● 參加者更可於開課日後14天內可以無限次重溫教學視頻

角落小夥伴與朋友便當 (29/8) 
導師: Cherol 李逸程
實習: 蛋包飯，粟米吞拿魚可樂餅，豆沙果子，角落小夥伴造型 
📺視頻上課 + 食譜: $300
https://www.towngasfun.com/tcccpkp0539-03-20200829.html
📺視頻上課 + 食譜 + 實習菜式材料專遞到府上: $500 
https://www.towngasfun.com/tcccpkp0539-04-20200829.html

角落小夥伴棒棒糖 (30/8) 
導師: Candy 何思曉 
實習: 角落小夥伴棒棒糖 (共製16枝棒棒糖) 
📺視頻上課 + 食譜: $300
https://www.towngasfun.com/tcccpde0149-03-20200830.html
📺視頻上課 + 食譜 + 實習菜式材料專遞到府上: $500 
https://www.towngasfun.com/tcccpde0149-04-20200830.html

現在報名更有限奬賞： 
o 限時額外獎賞1🎁：由即日起至2020年10月31日，凡報讀網上烹飪班，可獲贈$100電子優惠券，適用於下次好氣Fun報讀所有烹飪班！ 
o 限時額外獎賞2🎁：由即日起至2020年9月15日期間，係好氣Fun報烹飪班又或者消費滿$100，就會額外送$50餐飲現金券（每人最多享此優惠五次）， 可以於不同餐廳使用，火速行動喇！ 細則及詳情🔎：https://www.towngascooking.com/tc/News/Detail/51

(資料由客戶提供)
 

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