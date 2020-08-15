聯儲局稱正測試及開發　實驗性數碼貨幣

聯儲局周四（14日）宣布，正測試及開發一種可相當於現金的假想數字貨幣。

聯儲局理事Lael Brainard指，是次計劃目標是增強美聯儲對數碼貨幣的了解，又強調中央銀行並沒有準備發行數碼美元。「我們正花時間和精力研究全球的數碼貨幣和中央銀行數字貨幣的重大影響。」

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她又指，美元作為全球儲備貨幣，聯儲局必須保持在研究及制定數碼貨幣發展上的前端，致力確保公眾能夠使用多種付款方式。

此外，一旦聯儲局有意對現時的數碼貨幣的政策，就必先解決有關「獨立政策程序」（separate policy process）的法律問題。

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責任編輯：黎淑雯