新西蘭零確診「斷纜」 再增12人感染 源頭未明

新西蘭本土逾百日零確診「斷纜」，再新增12人感染，唯感染源頭仍然未明。專家不排除病毒由冷凍貨櫃及邊境漏洞輸入。

奧克蘭一個四人家庭確診，導致新西蘭本土102日零感染「斷纜」。有關群組進一步擴大，今再新增12人確診，群組累計多達30宗個案。新西蘭衞生部總幹事布盧姆菲爾德說，相信這一輪新爆發的源頭個案，大部份是有關聯。根據過往爆發群組認知，確診人數會不斷增加。

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其中一個病毒爆發地點，在四人家庭其中一人工作的冷凍倉。160名工作人員日前接受病毒檢測，最少有3人確診，病毒再經確診人士傳染其家人。所屬公司已即時關閉市內另外3間冷凍倉。由於病毒能夠在冷凍環境生存一段時間，衞生部不排除病毒經冷凍貨櫃輸入本土。

衞生部最近研究又指，基因組測試結果顯示，奧克蘭家庭群組感染的病毒可能是來自英國或澳洲。專家隨即關注邊境的漏洞，可能導致病毒在國內再次爆發。

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由三月封關起，所有入境人士要在特定檢疫設施隔離14日，唯新西蘭當局容許一成至一成半的醫護人員或常居於新西蘭的澳洲公民，獲批豁免隔離，機組人員和海員亦可獲豁免。此外，當局亦曾以經濟價值重大為由，放行荷李活七支製作團隊製作人員及其家人豁免隔離。

總理阿德恩日前表示病毒出現第二代爆發，情況相當嚴峻，強烈呼籲民眾戴上口罩。奧克蘭的封鎖措施延長12天。她又宣布延遲解散國會。至於下月舉行的大選，將於星期一前公布延期與否。

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