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煤氣烹飪中心全港首個角落小夥伴正式授權暑期親子廚師班
中秋佳節人月兩團圓，當然少不了吃月餅賞月來應節。名氣廊Flame誠意呈獻結合傳統韻味和創新元素的「名氣四色月餅」，8個裝迷你月餅禮盒包括大熱的金沙奶皇、奶皇流沙、紫薯流沙及玫瑰紅豆各兩個，用料上乘，款款都是香港新鮮製造，多重滋味一次過滿足。月餅上更印有經典又溫馨的火焰標誌，與摯愛親朋團圓歡聚時加添獨特的中秋色彩，共慶佳節。
於2020年9月11日前購買可享優惠價HK$198/盒 (原價HK$298)，「8個裝名氣四色月餅」禮券現於名氣廊Flame、煤氣烹飪中心及Towngas Fun有售，數量有限，售完即止！
|金沙奶皇
|色澤金黃的餅皮包著軟心幼滑的奶黃餡，讓人吮指回味
|奶皇流沙
|輕輕一咬，流出濃郁的蛋黃流沙，絕對是美味香濃的多層次享受
|紫薯流沙
|滿溢口中的濃濃流沙紫薯，口感濃郁，好吃不膩口
|玫瑰紅豆
|紅豆餡伴著淡淡的玫瑰香，令人回味無窮
名氣廊Flame
九龍尖沙咀中港城第1座平台1號
電話：2367 2713
餐廳坐擁維港廣闊海景，顧客可以近距離欣賞西九和中環的迷人日落景致，絕對是平日品嚐美食及下班後「歡樂時光」的好去處。
www.towngasavenue.com
www.facebook.com/TowngasAvenue
(資料由客戶提供)