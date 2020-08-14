中秋佳節人月兩團圓，當然少不了吃月餅賞月來應節。名氣廊Flame誠意呈獻結合傳統韻味和創新元素的「名氣四色月餅」，8個裝迷你月餅禮盒包括大熱的金沙奶皇、奶皇流沙、紫薯流沙及玫瑰紅豆各兩個，用料上乘，款款都是香港新鮮製造，多重滋味一次過滿足。月餅上更印有經典又溫馨的火焰標誌，與摯愛親朋團圓歡聚時加添獨特的中秋色彩，共慶佳節。

於2020年9月11日前購買可享優惠價HK$198/盒 (原價HK$298)，「8個裝名氣四色月餅」禮券現於名氣廊Flame、煤氣烹飪中心及Towngas Fun有售，數量有限，售完即止！

金沙奶皇 色澤金黃的餅皮包著軟心幼滑的奶黃餡，讓人吮指回味 奶皇流沙 輕輕一咬，流出濃郁的蛋黃流沙，絕對是美味香濃的多層次享受 紫薯流沙 滿溢口中的濃濃流沙紫薯，口感濃郁，好吃不膩口 玫瑰紅豆 紅豆餡伴著淡淡的玫瑰香，令人回味無窮

名氣廊Flame

九龍尖沙咀中港城第1座平台1號

電話：2367 2713



餐廳坐擁維港廣闊海景，顧客可以近距離欣賞西九和中環的迷人日落景致，絕對是平日品嚐美食及下班後「歡樂時光」的好去處。

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(資料由客戶提供)

