【科技一周回顧】「港版健康碼」或引私隱憂慮　英警方被禁用人臉辨識

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【健康碼】「港版健康碼」或推行在即 憑證有效期僅7天

>>>【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通 個人資料收集有限

本港新冠肺炎第三波疫情肆虐，消息指，原在7月初推出的「港版健康碼」在疫情反覆下要延期推行，近日有議員促請政府加快全民病毒檢測，並儘快推出「港康碼」。唯不少市民擔心推行「港康碼」會否洩漏私隱，甚至將個人資料移交至內地。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，由於市民接受檢測時已有基本資料，健康碼中收集到的個人資料亦有限。「要注意的是各政府部門如何利用該資料，將資料切割給不同部門使用時，要設計得更好。」

2.傳印度擬設新法規 要求Facebook、Google共享用戶數據

最近有消息人士指，印度政府正計劃設立組織，要求美國大型科技企業共享數據；美國有關組織表示反對，認為有違商業競爭規則。

據消息人士取得的一封信件内容中顯示，印度要求美國亞馬遜（Amazon）、Facebook及Google提供匿名及非個人用戶數據，以助科技生態圈業務發展。美國印度商業委員會（USIBC）堅決反對向印度共享數據，並指 「強制數據共享」的行為會阻礙行業競爭。

3.【人臉辨識】英法院裁定警方違規 人臉辨識測試侵犯私隱

人臉辨識一直存有私隱侵害爭議，包括技術背後的演算法容易誤認有色人種等，不過仍然有不同地方的執法部門測試採用。英國南威爾斯警方曾利用人臉辨識技術協助執法，於去年5月被當地居民入稟法院控告侵犯私隱，結果法院日前裁定警方敗訴，需停止使用有關技術。

4.【挑戰摺機】微軟雙屏幕手機Surface Duo 9月美國上市

微軟（Microsoft）首款雙屏幕手機Surface Duo有新消息，官方正式宣布周四（13日）起開放預購，並於9月10日美國地區率先推出。Surface Duo售價為 1,399 美元（約10,843港元）。

責任編輯：姚慧儀