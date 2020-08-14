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【WFH】美國戶外用品公司REI　出售新落成35萬呎總部

環球政經 17:48 2020/08/14

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美國戶外用品連鎖零售商REI週三表示，將出售鄰近西雅圖的貝里維（Bellevue）佔地約35萬呎的總部，打算在西雅圖地區開設衛星公司。

其他文章：西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」

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「2020年的挑戰，我們重新審視公司業務的各方面，以及過去的各種假設，包括工作地點和工作方式，」總裁兼首席執行官阿茨（Eric Artz）在視訊通話中向員工表示。 「我們對『總部』的新體驗將與4年前所想像的完全不同。」

REI最初於2016年宣布了建設新總部的計劃，該新總部位於一個名為Spring District的社區，佔地約35萬呎。工程於2018年開始，原本計劃於2020年夏季搬入新總部。REI將在西雅圖地區設立多個衛星公司，並表示遙距工作將作為員工「新常態」的一部分。

REI在3月16日關閉了160多間門市，導致收入急劇下降。在5月份，該公司預計由於疫情關係，年度收入將下降30％。在與員工的電話會議中，阿茨表示，貝里維新總部的出售，也將幫助現時急需的現金流動，以彌補疫情期間的損失。

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責任編輯：梁翠麗

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