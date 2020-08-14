美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔

美國的反種族歧視示威，令外界更關注美國的種族歧視及社會矛盾議題。美國司法部公佈調查報告，指美國名校耶魯大學（Yale University）的招生程序歧視白人及亞裔申請者，更警告耶魯大學如不改善上述情況，司法部將會控告該校。

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美國司法部於周四（13日）發表報告。司法部批評，種族成為了耶魯大學招生的決定性因素（determinative factor），指出對大部分申請者而言，白人及亞裔美國人申請者的錄取機會，僅得同等學歷非裔美國人的四分之一至十分之一。

美國司法部更於報告中表示：

耶魯大學每年都會根據種族拒絕數十名亞裔和白人申請者，他們若非種族因素可能就會被錄取。 （Yale rejects scores of Asian American and white applicants each year based on their race, whom it otherwise would admit.）

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美國司法部對耶魯大學的調查為期兩年，據悉曾要求耶魯大學提供達10年的招生數據。《華爾街日報》引述知情人士指，耶魯大學至今提供了3年的招生數據。

耶魯大學校長蘇必德(Peter Salovey)形容司法部的指控毫無根據，強調學校一直全力配合調查。校方更指招生過程會對申請者作全面審查，包括學科表現、領導經驗及背景等因素。

耶魯大學的聲明指，如果司法部完全收到並公正地權衡有關信息，就可得知耶魯的做法絕對符合最高法院數十年來的判例，又稱校方不會基於無情倉促的指控而改變招生程序。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國司法部公佈調查報告，指美國名校耶魯大學的招生程序歧視白人及亞裔申請者。