美國司法部批評 耶魯大學招生涉歧視白人及亞裔

美國的反種族歧視示威,令外界更關注美國的種族歧視及社會矛盾議題。美國司法部公佈調查報告,指美國名校耶魯大學(Yale University)的招生程序歧視白人及亞裔申請者,更警告耶魯大學如不改善上述情況,司法部將會控告該校。

美國司法部於周四(13日)發表報告。司法部批評,種族成為了耶魯大學招生的決定性因素(determinative factor),指出對大部分申請者而言,白人及亞裔美國人申請者的錄取機會,僅得同等學歷非裔美國人的四分之一至十分之一。

美國司法部更於報告中表示:

耶魯大學每年都會根據種族拒絕數十名亞裔和白人申請者,他們若非種族因素可能就會被錄取。

(Yale rejects scores of Asian American and white applicants each year based on their race, whom it otherwise would admit.)