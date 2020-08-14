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【酒店自救】JW萬豪推出「80味環遊世界」度假旅程　享酒店美食每晚2,280元起

商業 17:34 2020/08/14

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香港JW萬豪酒店推出「80味環遊世界」度假旅程。（香港JW萬豪酒店提供圖片）

香港JW萬豪酒店推出「80味環遊世界」度假旅程，呈獻80個地區的食材或地道風味。連同酒店住宿一晚，每晚每房2,280元起。

 

【酒店自救】星級酒店推悠長住宿優惠　低至43折、每日每人$116.7

 

 「80味環遊世界」由由酒店專業餐飲團隊悉心設計，搜羅最新鮮及獨特的食材及佳釀。以世界各地的精選滋味為靈感，為食客呈獻80個地區的食材或地道風味，當中的亮點食材如美國帶子、日本皇帝蟹腳、加拿大波士頓龍蝦、西班牙黑毛豬、挪威三文魚、意大利松露及澳洲蘆筍等。

入住酒店期間，住客可於各具特色的酒店餐廳盡情享用美食，包括JW咖啡室及The Lounge的豐富自助餐、萬豪金殿經典與創新交融的粵菜、Flint的烤製美食和結合現代與經典風格的菜式，或魚吧的新鮮魚類。

【美食優惠】Klook推期間限定優惠　10項美食買一送一或半價

連同香港JW萬豪酒店住宿一晚，住客可享每天雙人自助早餐，任選以下一款指定雙人餐飲選項（每晚每房港幣2,280元起）或兩款指定雙人餐飲選項（每晚每房港幣2,880元起）。

- JW咖啡室自助午餐
- The Lounge自助午餐（星期一至六適用）
- 萬豪金殿精選套餐
- 魚吧精選套餐
- Flint精選套餐（星期一至五適用）
- JW咖啡室自助晚餐（兩位須另加600元）

網上預訂連結：https://bit.ly/JWEatcation

【疫市開店】台灣過江龍「洪瑞珍」三文治　16日正式登陸屯門 

責任編輯：葉泳珊

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