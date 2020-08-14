【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 環球政治 18:01 2020/08/14 分享： 美國總統特朗普促成以色列跟阿聯酋的和平協議，罕有獲得舉世讚賞，屬於一個三贏方案。贏家除了特朗普和以色列，還有巴勒斯坦，可以免於繼續失去約旦河西岸的土地。唯一輸家就是美以阿三國的共同敵人：伊朗。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 以色列、阿聯酋達成歷史性和平協議 合作包括研發新冠疫苗 今日 以色列、阿聯酋達成歷史性和平協議 合作包括研發新冠疫苗 美國促成以色列阿聯酋達成和平協議 特朗普有何著數？ 今日 美國促成以色列阿聯酋達成和平協議 特朗普有何著數？ 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國 2020/07/30 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家 2020/07/30 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家 以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？ 今日 以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？ 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 2020/08/13 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 2020/08/13 【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？ 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 2020/08/12 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 2020/08/12 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 2020/08/12 【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣 特朗普 以色列 阿聯酋 巴勒斯坦 伊朗 中東局勢 政治 外交 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入