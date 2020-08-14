  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 18:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享）

環球政治 18:01 2020/08/14

分享：

美國總統特朗普促成以色列跟阿聯酋的和平協議，罕有獲得舉世讚賞，屬於一個三贏方案。贏家除了特朗普和以色列，還有巴勒斯坦，可以免於繼續失去約旦河西岸的土地。唯一輸家就是美以阿三國的共同敵人：伊朗。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

相關文章

以色列、阿聯酋達成歷史性和平協議 合作包括研發新冠疫苗
今日
以色列、阿聯酋達成歷史性和平協議 合作包括研發新冠疫苗
美國促成以色列阿聯酋達成和平協議 特朗普有何著數？
今日
美國促成以色列阿聯酋達成和平協議 特朗普有何著數？
【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國
2020/07/30
【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國
【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家
2020/07/30
【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家
以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？
今日
以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？

最新專欄文章 更多

【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享）
2020/08/13
【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享）
【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？
2020/08/13
【新冠疫苗】求完中國搵俄羅斯 菲律賓「左右逢源」何所恃？
【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登
2020/08/12
【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登
【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享）
2020/08/12
【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享）
【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣
2020/08/12
【美國大選分析】拜登揀賀錦麗當副手 看能力更重人氣
特朗普 以色列 阿聯酋 巴勒斯坦 伊朗 中東局勢 政治 外交

上一篇文章

【澳洲疫情】遭禁足墨爾本居民約定集體尖叫 齊齊抒發鬱悶情緒

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新西蘭疫情】增14宗確診 奧克蘭或需進一步封城
【新西蘭疫情】增14宗確診 奧克蘭或需進一步封城
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
【BNO移民】英國簽證審批涉歧視特定國家 涉事演算法停用
新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月14日 時間18:00）
【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入
【新西蘭疫情】冷凍倉員工染疫 病毒疑經冷凍貨櫃輸入
疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查
疫情下應否睇牙醫？世衛籲避免非必要牙科檢查
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽