西澳總人口26人小國赫特河公國 因新冠肺炎宣佈「亡國」

受新冠肺炎疫情影響,不少國家經濟受到嚴重打擊，如果國力本身足夠，也許影響還不至於那麽大。位於澳洲內陸的小國赫特河公國， 成立於1970 年 4 月 21，有40多年歷史。最近當地政府宣佈，由於赫特河公國無力償還稅金，將於本月宣布解散，賣國土償還積欠的稅金

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據外國媒體報導，澳洲內陸的赫特河公國（Principality of Hutt River）因新冠肺炎令重點行業，旅游業及其他收大減，導致赫特河公國無力償還澳洲的稅金，因此要賣國還債。

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消息由赫特河公國王子Prince Graeme Casley親口宣佈，他指：「父親建立50年的國家，不得不在我手上結束。」 位於西澳的赫特河公國也許不太為人熟悉，這個小國位於西澳首府伯斯以北500公里處，面積約75平方公里，人口只有26人。

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