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【劈租成交】北角超豪宅海璇連錄低價成交 呎租急跌2成 專業人士豪付1年租金26.4萬進駐1房

股樓投資 17:22 2020/08/14

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樓市前景未明，市場屢錄低價買賣成交，就連租金也持續下跌，豪宅級物業的跌幅更明顯。其中有港島東「樓王」之稱，位於北角的超級豪宅海璇，連錄兩宗呎租60元的租賃成交，創屋苑有紀錄以來新低。

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中原地產區域營業董事林龍南透露，海璇5A座高層E室，實用面積369平方呎，1房間隔，向東望內園景。業主叫租24,000元，叫價較市場低，獲一名年輕專業人士洽租，為希望業主減租更多，於是主動向業主建議預繳1年租金，即一口氣繳付26.4萬元，最後成功打動業主，再減租至每月22,000元將單位租出，折合平均實用呎租60元，現時市場上同類單位叫租27,000元，換言之，是次租務成交較市價低出近19%。

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林龍南指，原業主為有實力的長綫投資者，持有多個新盤物業作收租用途，他於2018年8月以1,257萬元買入上述海璇單位，持貨2年，租金回報2.1厘。

海璇同時也錄另一宗低價租務成交，林龍南指，單位為5A座中層C室，為2房間隔，望海景，實用面積524平方呎，日前以每月31,500元租出，呎租約60元，現時屋苑目前平均呎租約80元，租金回落達25%。

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林龍南表示，不少本港年輕專業人士愛租住海璇，他們鍾情於屋苑夠新，而且設有購物商場，鄰近北角港鐵站，也跟北角碼頭近在咫尺，乘搭渡海小輪前往北角只需時10餘分鐘，十分便利。

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現時海璇約有13個租盤，其中實用面積約286平方呎的開放式單位，叫租約22,000元。實用面積369平方呎1房園景單位，叫租約24,500元水平。而實用面積521平方呎的2房單位，叫租約39,000元。林龍南指，雖然海璇的業主普遍甚有實力，但隨著屋苑屢錄創新低租務成交，業主也要面對現實減租，相信每呎租金要減至60餘元水平才有吸引力。

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隨著海璇的租金愈跌愈低，他相信會吸引更多租客轉投該處找尋租盤，「位於北角歌頓道的維峰，實用面積280平方呎，去年底時的租金約22,000元；現時海璇369平方呎的單位租金跌至22,000元水平，我相信必吸引更多租客轉租至海璇。」

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撰文 : 陳詠妍

成交 豪宅 商場 北角 海璇 收租
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