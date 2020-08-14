▲ 普京倡白俄與俄加強融合 分析憂俄乘亂呑併白俄羅斯

白俄羅斯大選引發激烈示威浪潮，社會矛盾激化之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）呼籲白俄羅斯重啟與俄羅斯加強融合的計劃。普京於此敏感時機提出加強兩國一體化，專家憂慮俄羅斯對外擴張事件會再次上演。

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白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）當選後，普京發賀電祝賀他連任，當中呼籲盧卡申科促進兩國全面互惠互利關係，深化俄白聯盟（Union State）合作，加強整合。

普京一直希望與白俄建立更緊密關係，惟盧卡申科對俄羅斯亦有一定戒心，擔心遭強鄰吞併，加上俄羅斯近期縮減予白俄的石油補貼，盧卡申科曾痛斥俄羅斯，將兩國間本來兄弟情誼般關係，降級為一般夥伴關係。

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普京的言論背後，狼子野心昭然若揭，國際關係專家Michael Bociurkiw在有綫新聞網絡（CNN）撰文，指其意圖顯然是希望避免白俄羅斯變成倒向西方的國家，警告盧卡申科不要偏離正軌。

普京一直野心勃勃，而目前國際局勢對俄羅斯擴張有利，一來新冠疫情令西方國家忙於應付，加上美國總統特朗普（Donald Trump）與普京關係佳，對俄態度較不強硬，直指吞併土地的時機已成熟（The time for a land grab is ripe）。

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文章指，鳥克蘭革命後，親俄總統被踢走，變得親歐盟。普京十分擔心白俄羅斯出現烏克蘭式革命，或不昔以武力應對。

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責任編輯：林建忠

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