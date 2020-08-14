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以色列暫停吞併的約旦河西岸地區 為何屢屢成為以巴衝突的戰場？

環球社會熱點 17:16 2020/08/14

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根據協議，以色列將暫停吞併部分約旦河西岸地區的計劃。

美國促成以色列與阿聯酋在周四（13日）達成歷史性和平協議《亞伯拉罕協議》，同意關係正常化。根據協議，以色列將暫停吞併部分約旦河西岸地區的計劃。而約旦河西岸領土誰屬的議題，一直是以色列和巴勒斯坦衝突的主要矛盾之一。

以色列在1967年第三次中東戰爭中，佔領了東耶路撒冷及約旦河西岸，不斷建立及擴建猶太人殖民區；至今約有60萬猶太人居住在約140個殖民區。同時，也有約有210萬至300萬名阿拉伯裔巴勒斯坦人在當地生活。巴勒斯坦人則希望在約旦河西岸、東耶路撒冷與加沙地區建立國家。為爭奪約旦河西岸的這片土地，以巴衝突仍未結束。

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以、巴為何爭奪約旦河西岸

以色列想吞併約旦河西岸，理由為當地是猶太人歷史和宗教古都。

在公元前約1200年，猶太人曾在巴勒斯坦地區定居並建立以色列王國，其後遭滅國後，猶太人亦被逐出該地，自此四散各地。至18世紀，才有首批猶太人返回巴勒斯坦，希望重建以色列國。

猶太人被逐出巴勒斯坦地區後，信奉伊斯蘭教的阿拉伯人移居當地，成為後來的巴勒斯坦人。該地區在第一次世界大戰後由英國託管。由於猶太人曾贊助英國的軍費，故獲英國支持，在巴勒斯坦建立民族之家。其時，猶太人大量購買該區土地，與阿拉伯人衝突不斷。至1947年在聯合國通過，在巴勒斯坦地區建立猶太國和阿拉伯國。

以色列成功復國，意味著巴勒斯坦人失去家園，往後衝突不斷，先後發生3次中東戰爭，矛盾至今仍未平息。

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國際取態

  • 美國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾在去年底表示，特朗普政府不再視以色列佔領西岸違反國際法，約旦河西岸的地位問題應由以色列和巴勒斯坦雙方協商決定，顛覆美國政府過去41年來的立場。

  • 約旦

約旦於1994年曾與以色列簽署和平條約，但亦表示，如以色列繼續吞併，將重新審視與以色列的關係。

  • 歐盟

歐盟外交與安全政策高級代表墨格里尼（Federica Mogherini）發聲明重申，根據國際法，以色列佔領巴勒斯坦領土是非法的，破壞以巴和平的前景。

另外，歐盟是以色列最大的貿易夥伴。歐盟曾表示，將使用外交手段勸以色列暫停其計劃，有成員國更呼籲採取制裁等嚴厲措施。

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責任編輯：葉芷樺

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