以色列與阿聯酋簽和約 分析: 勢助特朗普選情

以色列與阿聯酋歷史性簽署《亞伯拉罕協議》，共同推動中東地區和平。分析指，合約將有助鞏固有份促成今次協議的美國總統特朗普，於11月的大選選情。

特朗普日前於白宮談及《亞伯拉罕協議》指協議為歷史大事。中東地區局勢一直緊張，他表示以色列25年前與約旦簽署和平協定後，就再無如此重大的進展，寄予更多的阿拉伯國家仿效。以色列傳媒報道，巴林和蘇丹可能會跟隨阿聯酋與以色列建交。

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《亞伯拉罕協議》以基督教、伊斯蘭教和猶太教之父命名。外界分析指，協議是特朗普近年最大的外交勝利，有助鞏固福音派基督徒選民基本盤，同時吸納本身主要支持民主黨的猶太裔選票。

以色列1948年建國，其後多次與鄰近國家開戰。近年因與波斯灣阿拉伯國家有共同敵人伊朗，而與阿聯酋關係大大改善。兩國過往通過情報互通共同抗衡伊朗。繼約旦和埃及後，阿聯酋第三個與以色列建交的中東國家，亦是首個與以色列建交的波斯灣阿拉伯國家。兩國將於未來數周簽署多項雙邊協議，涉及投資、旅遊、直航、安全、互設使館等。

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兩國的共同敵人伊朗發表譴責聲明，批評協議愚蠢，將毫無疑問加劇地區磨擦，又指被壓迫的巴勒斯坦人和世界上所有自由國家，永遠不會原諒與罪行滔滔的以色列關係正常化的國家。巴勒斯坦自治政府亦反對及譴責協議，並即時召回駐阿聯酋大使抗議。

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