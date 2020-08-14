  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 18:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

以色列與阿聯酋簽和約 分析: 勢助特朗普選情

環球政經 17:02 2020/08/14

分享：

以色列與阿聯酋歷史性簽署《亞伯拉罕協議》，共同推動中東地區和平。分析指，合約將有助鞏固有份促成今次協議的美國總統特朗普，於11月的大選選情。

特朗普日前於白宮談及《亞伯拉罕協議》指協議為歷史大事。中東地區局勢一直緊張，他表示以色列25年前與約旦簽署和平協定後，就再無如此重大的進展，寄予更多的阿拉伯國家仿效。以色列傳媒報道，巴林和蘇丹可能會跟隨阿聯酋與以色列建交。

相關閱讀：【美國大選】年紀大 機器壞? 近六成受訪民眾料 拜登當選將做不滿4年任期

《亞伯拉罕協議》以基督教、伊斯蘭教和猶太教之父命名。外界分析指，協議是特朗普近年最大的外交勝利，有助鞏固福音派基督徒選民基本盤，同時吸納本身主要支持民主黨的猶太裔選票。

以色列1948年建國，其後多次與鄰近國家開戰。近年因與波斯灣阿拉伯國家有共同敵人伊朗，而與阿聯酋關係大大改善。兩國過往通過情報互通共同抗衡伊朗。繼約旦和埃及後，阿聯酋第三個與以色列建交的中東國家，亦是首個與以色列建交的波斯灣阿拉伯國家。兩國將於未來數周簽署多項雙邊協議，涉及投資、旅遊、直航、安全、互設使館等。

相關閱讀：索羅斯：特朗普相當危險　騙子也可當總統


兩國的共同敵人伊朗發表譴責聲明，批評協議愚蠢，將毫無疑問加劇地區磨擦，又指被壓迫的巴勒斯坦人和世界上所有自由國家，永遠不會原諒與罪行滔滔的以色列關係正常化的國家。巴勒斯坦自治政府亦反對及譴責協議，並即時召回駐阿聯酋大使抗議。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

撰文 : 林展鋒

特朗普 美國 外交 約旦 阿聯酋 以色列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指季檢】恒指周五又季檢　五大染藍熱門逐個捉
【恒指季檢】恒指周五又季檢　五大染藍熱門逐個捉
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【豪宅疫情】擎天半島劈價872萬沽　代理：「沙士貨」減價都勁賺
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【甲廈疫情】減租都無用　企業陸續撤走　金鐘甲廈史上最空
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?
【樓市現象】同年購入同年沽貨 西貢屋仔定九龍灣樓仔業主賺得多?