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【iBond商機】iBond 2020最新消息　金管局周一公布iBond發售詳情

即市財經 19:58 2020/10/04

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iBond 2020簡報會暫改為電子簡介，市場憧憬停發3年的iBond最高回報或達1.7厘。

政府發行的通脹掛鈎債券（iBond），金管局將於周一公布iBond 2020的相關詳情。財政司司長陳茂波率先披露，iBond 2020設有最低息率保證，意味iBond 2020回報至少有兩厘。業界熱衷早作部署，冀搶攻百億商機，以便迎合亂市下保守族的避險需要，急欲把閒資停泊在避風港。

陳茂波預告iBond 2020詳情，可看【下一頁】

多家券商部署　搶攻百億商機

輝立證券產品拓展部經理杜麗儀透露，不少客戶對俗稱「長者iBond」的銀債及iBond有興趣。該行亦擬效法其他新股IPO，有機會為這兩類保本產品，提供免息免按金等着數優惠。

致富證券業務主管郭家安表示，暫未知悉iBond的具體銷售安排，然而本港經濟衰退，通脹急速回落，即使通脹掛鈎債券設有包底回報，相信不會像過往可重上3厘高位；就算保證回報僅1厘，這類安全系數甚高的定息工具仍會受捧，100億元發售額定能獲超額認購。郭家安補充，受新冠疫情所累，料具有保證回報的保守產品甚受避險族歡迎，因此無論是iBond或銀債，該行皆擬作分銷商。

4券商擬為ibond提供免息孖展及送股等著數，可看【下一頁】

每手入場費1萬　半年派息一次

據「通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）」的最新參考資料顯示，新一批iBond年期為3年，每手1萬元，每半年派息一次，派息跟本地通脹率掛鈎，並設有保證利率；計算方法包括浮息，以綜合消費價指數最近6個月的按年通脹率計算，以較高者為準。

財政司司長陳茂波於今年《財政預算案》中宣布，計劃年內再次發行iBond，並會繼續發行專攻長者的銀色債券；視乎情況，上述兩項債券的總發行額將不少於130億元。市民可透過配售銀行或證券經紀等認購。

政府於2011年首次發行通脹掛鈎債券，每年發行100億元，至2017年停發。過去的iBond年期通常為3年，最低認購額為1萬元，每半年派息一次；派息跟本地通脹率掛鈎，設有保證利率1厘。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】 

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : iBond商機

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