【iBond商機】iBond 2020最新消息　簡介會改電子渠道

▲ iBond 2020簡報會暫改為電子簡介，市場憧憬停發3年的iBond最高回報或達1.7厘。

政府發行的通脹掛鈎債券（iBond），據悉因疫情關係，iBond 2020簡介會暫改為以電子渠道方式發布。業界熱衷早作部署，冀搶攻百億商機，以便迎合亂市下保守族的避險需要，急欲把閒資停泊在避風港。

多家券商部署 搶攻百億商機

輝立證券產品拓展部經理杜麗儀透露，不少客戶對俗稱「長者iBond」的銀債及iBond有興趣。該行亦擬效法其他新股IPO，有機會為這兩類保本產品，提供免息免按金等着數優惠。

杜麗儀又說，本港爆發第3波疫情，唯恐會稍為妨礙iBond的整體銷情，畢竟對定息產品感興趣的防守族，部分或是長者。不過，該行現約有7至8成客戶，早已改用網上等電子方式投資，毋須親往分行，預計影響不太大；惟若有需要，仍會盡量安排分行渠道，方便長者認購。

致富證券業務主管郭家安表示，由於暫未知悉iBond的具體銷售安排，故無法評論。然而，本港經濟衰退，通脹急速回落，即使通脹掛鈎債券設有包底回報，相信不會像過往可重上3厘高位；就算保證回報僅1厘，這類安全系數甚高的定息工具仍會受捧，100億元發售額定能獲超額認購。

政府今天剛修訂今年經濟增長預測，全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測，分別由5月時覆檢的2.2%及1.4%，向下修訂至1.8%及0.8%。

郭家安補充，受新冠疫情所累，料具有保證回報的保守產品甚受避險族歡迎，因此無論是iBond或銀債，該行皆擬作分銷商。

此外，證券經紀今天（8月14日）正式收到名為「通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）」的參考資料，雖暫未知悉具體銷售日期，但個別券商已摩拳擦掌，積極研究或推出優惠。早前耀才、輝立、信誠及致富等，表示擬探討為這定息工具提供優惠，例如考慮免息免供等多項豁免着數，但詳請仍有待落實細節才正式出招。

金管局回應本報查詣指，正進行前期準備工作，iBond推出的時間及其他細節尚待落實。當準備工作完成後，會適時作出相關公布。

每手入場費1萬 半年派息一次

據「通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）」的最新參考資料顯示，新一批iBond年期為3年，每手1萬元，每半年派息一次，派息跟本地通脹率掛鈎，並設有保證利率，保證年回報1厘；計算方法包括浮息，以綜合消費價指數最近6個月的按年通脹率計算，以較高者為準。

市場憧憬今年iBond 2020的發行額約100億元，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預計，過去半年通脹率錄得1.7%，參考市面1年期定存息最高僅1厘，料iBond最高回報或達到1.7厘。

財政司司長陳茂波於今年《財政預算案》中宣布，計劃年內再次發行iBond，並會繼續發行專攻長者的銀色債券；視乎情況，上述兩項債券的總發行額將不少於130億元。市民可透過配售銀行或證券經紀等認購。

政府於2011年首次發行通脹掛鈎債券，每年發行100億元，至2017年停發。過去的iBond年期通常為3年，最低認購額為1萬元，每半年派息一次；派息跟本地通脹率掛鈎，設有保證利率1厘。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源