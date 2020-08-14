【香港經濟】港府向下修訂全年經濟增長預測　料收縮6%至8%

香港政府向下修訂今年經濟增長預測，由4月底時宣布的-4%至-7%向下修訂至-6%至-8%。政府經濟顧問歐錫熊指出，若目前這一波本地疫情能在短時間內受控，而外圍環境亦無進一步急劇惡化，今年全年的經濟表現有望達至預測區間的上半部分。全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別由5月時覆檢的2.2%及1.4%向下修訂至1.8%及0.8%。

第二季GDP按年下跌9% 按季跌0.1%

歐錫熊表示，本港經濟第二季仍然十分疲弱。實質本地生產總值在上一季錄得9.1%的紀錄按年跌幅後，在第二季顯著下跌9%。然而，由於本地疫情在第二季後期減退，加上內地經濟反彈有助紓緩貨物出口的下行壓力，香港經濟在第二季後期出現回穩跡象。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值繼上一季錄得5.5%的紀錄跌幅後，在第二季微跌0.1%。

上季私人消費開支錄歷來最大按年跌幅

私人消費開支在第二季按年錄得歷來最大的14.2%實質跌幅，反映疫情的威脅和社交距離的要求在整個季度嚴重干擾本地消費活動，以及外訪旅遊業因嚴格的旅遊限制而陷入停頓。勞工市場情況急劇惡化亦打擊消費情緒。經季節性調整後按季比較，私人消費開支在第二季實質下跌3.8%，而上一季則下跌7.2%。

在不利的營商環境和疲弱的私人建造活動下，整體投資開支按年繼續實質急挫21.4%。反觀政府消費開支繼上一季按年實質增長8.8%後，在第二季錄得9.8%的可觀增長。

相關文章：

【香港經濟】7月PMI按月回落 高盛：8月更疲弱、裁員風險再升溫

【香港經濟】香港7月PMI降至44.5 私營經濟大幅轉差

【香港經濟】華僑永亨：年內失業率或穿7% 料政府加推保就業措施

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳