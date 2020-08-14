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【航空公司破產】美國阿拉斯加航空公司Ravn Air破產　向法院申領25萬美元以發獎金

環球政經 17:12 2020/08/14

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美國阿拉斯加最大的航空公司拉夫航空（Ravn Air Group）4月宣布破產，並解僱1,000多名員工，惟其於週二（11日）在特拉華州破產法院提出，向行政總裁和其他員工發放25萬美元的獎金，原因是他們需長時間工作，以及在疫情期間公司倒閉後，仍要忙於出售公司資產。

其他文章：【股神投資】巴菲特：「惟有疫苗能拯救航空業」　早前曾大手清倉航空股　

其他文章：全球首間！　阿聯酋航空包辦新冠肺炎相關費用吸客

拉夫航空目前出售所有資產的收入預計將超過5,500萬美元，超過公司的預期。在過去的一年，公司行政總裁菲利格（Dave Pflieger）已經收取了140萬美元的薪水和獎金。

目前尚未清楚25萬美元中有多少將用於發放獎金予菲利格和其他員工，公司發言人萊因旺德（Debbie Reinwand）仍尚未作出回應。

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責任編輯：梁翠麗

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