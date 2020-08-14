  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 18:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股分析】轉炒舊經濟成交未配合 港股難複製7月初升勢

即市財經 18:29 2020/08/14

分享：

港股市場資金輪動，資金轉炒舊經濟股，推動港股於8月初的低位稍為回升。舊經濟股受捧，成市場追捧概念，為港股添上行的憧憬，不過，近日大市成交額明顯減弱，料港股難複製7月初時勢。

中美科技戰升溫，美方封殺TikTok及騰訊 （00700） 旗下WeChat，為科技戰展開新戰綫。科技戰硝煙四起，市場憂戰況愈演愈烈，令本港科技股受壓，資金繼而由新經濟換馬舊經濟。同時，全球疫情趨見頂，加上疫苗利好消息，以及重啟經濟的憧憬，都推動舊經濟股走高。

大成交趨降 回到6月水平

港股於8月初曾低見24100水平，隨着舊經濟股轉強，港股於低位拾級而上，曾攀上25500水平，令市場添憧憬。

不過，目前港股轉炒舊經濟股，恒指的升勢表現仍較7月初升浪溫和。另外，近期大市成交亦未能配合港股升勢。今日大市成交僅1,033億元，為6月26日以來最低。近日港股逐步攀升之際，港股成交則持縮減，回到6月份水平。

現時港股的走勢，與7月初大不同。7月初資金湧港追捧新經濟股，港股出現價量齊升的利好趨勢。恒指曾撲27000關，成交亦多日均逾2,000億元，配合升市。惟現時恒指趨升，成交則縮減，料短期難現7月初時的升幅。

北水流入規模縮減

另方面，北水流向向來影響港股市場氣氛，7月份北水經港股通流入港股逾900億元，為歷來第二大淨流入的月份。到8月份，北水盡管北水維持流入港股，惟規模大幅縮減，亦影響推港股的動力。

相關文章：【科網狂潮】資金番炒舊經濟股 AMX染藍炒風慢熱？

責任編輯：錢家鋒

北水流入 成交 新經濟 科技戰 香港股票

上一篇文章

【盈喜盈警】富士高實業料上半年盈轉虧　一文看清企業業績預告

下一篇文章

【美國經濟】新申領失業補助人數急減 掀美版「綜援養懶人」口水戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）