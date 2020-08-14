【港股分析】轉炒舊經濟成交未配合 港股難複製7月初升勢

港股市場資金輪動，資金轉炒舊經濟股，推動港股於8月初的低位稍為回升。舊經濟股受捧，成市場追捧概念，為港股添上行的憧憬，不過，近日大市成交額明顯減弱，料港股難複製7月初時勢。

中美科技戰升溫，美方封殺TikTok及騰訊 （00700） 旗下WeChat，為科技戰展開新戰綫。科技戰硝煙四起，市場憂戰況愈演愈烈，令本港科技股受壓，資金繼而由新經濟換馬舊經濟。同時，全球疫情趨見頂，加上疫苗利好消息，以及重啟經濟的憧憬，都推動舊經濟股走高。

大成交趨降 回到6月水平

港股於8月初曾低見24100水平，隨着舊經濟股轉強，港股於低位拾級而上，曾攀上25500水平，令市場添憧憬。

不過，目前港股轉炒舊經濟股，恒指的升勢表現仍較7月初升浪溫和。另外，近期大市成交亦未能配合港股升勢。今日大市成交僅1,033億元，為6月26日以來最低。近日港股逐步攀升之際，港股成交則持縮減，回到6月份水平。

現時港股的走勢，與7月初大不同。7月初資金湧港追捧新經濟股，港股出現價量齊升的利好趨勢。恒指曾撲27000關，成交亦多日均逾2,000億元，配合升市。惟現時恒指趨升，成交則縮減，料短期難現7月初時的升幅。

北水流入規模縮減

另方面，北水流向向來影響港股市場氣氛，7月份北水經港股通流入港股逾900億元，為歷來第二大淨流入的月份。到8月份，北水盡管北水維持流入港股，惟規模大幅縮減，亦影響推港股的動力。

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責任編輯：錢家鋒