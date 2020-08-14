【美國經濟】新申領失業補助人數急減 掀美版「綜援養懶人」口水戰

美國昨公布每周新申領失業補助人數，意外減至不足100萬人，為3月中新冠肺炎疫情爆發以來最低，引證就業市場續見改善。利好數據出爐，卻意想不到掀起一場美國版「綜援養懶人」爭辯。

美國每周新申領失業補助人數自6月初以來，一直維持在約150萬人水平，惟最近兩周人數顯著下跌近50萬，最新跌至96.3萬人。持續申領失業補助人數，最近兩周亦大減約150萬人，至1,549萬人。

600美元額外補助到期 兩周失業人數減50萬

有經濟分析師直言，失業人士突減一點都不令人意外，因這與疫情下失業人士每周獲600美元額外補助的刺激方案，7月底屆滿的時間剛好恰合。每周600美元額外補助金，加上不同州份原給予失業人士介乎200多美元至逾700美元的每周補助額，對不少收入較低的美國工人而言，隨時已高於平常收入，自然樂於安坐家中收報政府補助。

不少美國企業僱主早前亦有投訴，聘請低薪職位甚為困難，部份舊有員工亦拒絶返回原有工作崗位。共和、民主兩黨遲遲未能就延長額外失業補助達成協議，部份原因正是共和黨人接獲商界指稱招聘困難。

耶魯大學：職位減與高補助額無關

但亦有意見認為，美國疫情自7月底見頂，每日新增確診個案由7萬多宗，回落至近日不足5萬宗。美國經濟經濟重開，市場新增職位增加，新申領及持續申領失業補助人士自然減少，與每周600美元額外補助計劃到期，並無必然關係。

耶魯大學上月發表的研究認為，沒有證據顯示職位流失與重新招聘緩慢有關，與高失業補助額有關。在5、6月間疫情紓緩時，即使有高額失業補助，還是有數以百萬計工人重返勞動市場。

撰文：劉德斌

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