【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空　信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）

▲ 恒指公布季檢結果，阿里巴巴、小米獲納入，反而近期屢創新高的美團點評大熱倒灶。

恒指公司公布恒生指數、恒生國企指數季檢結果，今次為恒指公司5月公布改革，接納第二上市、同股不同權公司入恒指國指後的首次季檢。阿里巴巴 （09988） 一如預期納入恒指，小米 （01810） 、藥明生物 （02269） 也獲納入恒生指數，美團點評 （03690） 反而大熱倒灶。

被剔出股份方面，信和置業 （00083） 、中國旺旺 （00151） 和中國神華 （01088） 則因流通市值排名較後而被剔出。權重更低的太古 （00019） 、中國聯通 （00762） 就獲保留恒指成份股。

權重方面，阿里巴巴權重達WVR股份的上限5%，小米權重為2.59%，藥明生物為1.75%。

另外，滙豐 （00005） 於季檢後權重被削，由變動前的8.86%降至8.14%。

阿里美團小米入國指 前兩者權重達上限

國指方面，三大WVR股份阿里巴巴、美團點評和小米都獲納入，被剔出股份就有比亞迪 （01211） 、國藥 （01099） 和中信證券 （06030） 。

阿里巴巴、美團點評於納入國指後，權重齊達上限5%，小米權重則為3.73%。

恒生科技指數成份股維持不變。

恒指公司再檢討恒指 成份股或增加

恒指公司指，鑑於創新及新經濟行業在香港市場急速發展，恒⽣指數顧問委員會今日贊成恒指公司建議對恒⽣指數成份股的組成進行全面檢討。

整體檢討將涵蓋多方面，包括如何組合及挑選成份股、成份股數目、權重、行業及地域分佈等等。恒指公司指，研究旨在確保恒⽣指數會繼續成為香港股票市場具代表性及重要的指標。

恒指公司將於6個月內向指數顧問委員會匯報檢討結果及提出對優化恒⽣指數的建議方案。在此期間，恒⽣指數成份股數目或會增加。

至7月底，與恒生指數和恒生中國企業指數掛鈎的交易所買賣產品（ETP）的資產管理分別約197億美元（約1527億港元）和54億美元（約419億港元）。

（不斷更新）

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