【二手樓價】CCL疫市三連跌　中原：樓價升勢短暫受阻　未有掉頭向下跡象

疫情持續肆虐，樓市交投氣氛大不如前，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）三連跌，最新報180.57點，按周跌0.09%，三周累跌0.66%，但仍企穩180點水平。

中原研究部高級聯席董事黃良昇說，近期本地疫情緩和，在剛需支持，二手樓市氣氛轉趨活躍，成交增多，料下月樓價走勢開始明朗。他又說，樓價升勢短暫受阻，未有掉頭向下跡象。

其他指數方面，未有按周齊跌，反映二手市況並非太差。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.16點，按周升0.35%；CCL（中小型單位）報181.24點，按周升0.11%。

不過，豪宅樓價持續受壓，CCL（大型單位）報177.13點，按周跌1.17%，跌幅是9周最大。黃良昇解釋說，中美關係緊張，影響豪宅樓價升勢，料短期CCL（大型單位）波幅擴大。

四區指數方面，走勢反覆，兩區升兩區跌。港島CCL Mass報192.60點，創48周新高，按周升2.28%；新界東CCL Mass連跌兩周後回升，最新報190.04點，按周升0.67%。九龍CCL Mass報178.15點，按周跌0.62%；新界西CCL Mass連升三周後轉跌，最新報168.23點，按周跌0.69%。

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