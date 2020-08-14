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【新西蘭疫情】奧克蘭封城延長12日 仍未知病毒來源

環球社會熱點 16:53 2020/08/14

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【新西蘭疫情】奧克蘭封城延長12日 仍未知病毒來源

新西蘭疫情蔓延，新增的新冠肺炎確診主要來自首都奧克蘭。總理阿德恩宣布，當地現已實施的第三級封鎖措施延長12日，全國其他地區維持第二級封鎖。有指病毒疑經冷凍貨櫃，由海外輸入奧克蘭，但當局仍未查出病毒來源。

近30宗的確診均與奧克蘭的群聚感染有關，38人正接受隔離。阿德恩（Jacinda Ardern）表示，延長封鎖措施符合當局謹慎抗疫的態度，當局會在這12日內繼續追蹤疑似病例，有信心奧克蘭可重返第二級封鎖。

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阿德恩補充，雖然新一波疫情的首宗病例周二（11日）才確診，但追踪後發現，最早的病例可能是7月31日於惠靈頓一間商店中，有人感到不適，此病例與目前的群聚感染無明確的關聯。

第三級封鎖是指，所有公共場所，如圖書館、博物館、戲院、遊樂場，都必須關閉。民眾須盡可能留家工作，在放假時留在自己「家庭泡沫」（household bubbles）。超市和油站可照常營業，但非必要的商店須暫停營業。

第二級封鎖適用於奧克蘭以外、疫情不太嚴重的地區民眾仍可外出上班和上學，但必須保持社交距離，盡可能佩戴口罩；禁止100人或以上的聚會。

【新西蘭疫情】增14宗確診 奧克蘭或需進一步封城

澳洲研究：羊駝有特殊抗體 或可治療新冠肺炎

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記者：鄧燕君

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