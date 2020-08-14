【MPF】駿隆：7月強積金人均賺8142元　年初至今首次轉賺2417元

▲ 駿隆表示，截至年初至今，駿隆強積金回報1%，人均賺2471元。

強積金顧問公司駿隆表示，7月強積金平均回報3.7%，強積金每人平均賺8142元。受疫情影響以來，截至年初至今回報首次由轉虧為盈，人均賺2471元。駿隆集團執行董事王玉麟稱，7月份強積金回報表現跑贏大市。

駿隆三大主要指數中，股票基金指數升5.2%；混合資產基金指數升4.2%；固定收益基金指數升0.7%。今年初至今，駿隆強積金回報1%，每人平均賺2471元。三大主要指數中，股票基金指數升0.1%；混合資產基金指數升0.7%；固定收益基金指數升1.9%。

王玉麟稱，7月份強積金回報表現跑贏大市，全線25個主動式管理的港股基金表現均較恒指表現為佳，主要因大部分強積金基金經理管理得宜，在市況波動中減低甚至避免投資虧損。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及政府補貼經濟措施將維持，股市及經濟基本因素情況出現持續脫鈎，預期新經濟及藥業板塊將會持續強勢。

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編輯：謝卓榮