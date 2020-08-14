  • 32°C
香港時間 : 2020814日 (五) 17:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【MPF】駿隆：7月強積金人均賺8142元　年初至今首次轉賺2417元

即市財經 16:30 2020/08/14

分享：

駿隆表示，截至年初至今，駿隆強積金回報1%，人均賺2471元。

強積金顧問公司駿隆表示，7月強積金平均回報3.7%，強積金每人平均賺8142元。受疫情影響以來，截至年初至今回報首次由轉虧為盈，人均賺2471元。駿隆集團執行董事王玉麟稱，7月份強積金回報表現跑贏大市。

駿隆三大主要指數中，股票基金指數升5.2%；混合資產基金指數升4.2%；固定收益基金指數升0.7%。今年初至今，駿隆強積金回報1%，每人平均賺2471元。三大主要指數中，股票基金指數升0.1%；混合資產基金指數升0.7%；固定收益基金指數升1.9%。

王玉麟稱，7月份強積金回報表現跑贏大市，全線25個主動式管理的港股基金表現均較恒指表現為佳，主要因大部分強積金基金經理管理得宜，在市況波動中減低甚至避免投資虧損。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及政府補貼經濟措施將維持，股市及經濟基本因素情況出現持續脫鈎，預期新經濟及藥業板塊將會持續強勢。

相關文章：駿隆：7月強積金人均暫賺約9596元　年初至今人均轉賺4214元

駿隆：6月強積金人均賺約10837元　半年仍見蝕

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
  
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝卓榮

股票 香港股票 基金 強積金

上一篇文章

【新股IPO】智勤首掛潛水18% 一手帳面蝕380元

下一篇文章

【港股市況】滙豐累恒生指數跌47點　染藍熱門美團升近4%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）
【黎智英被捕】揭壹傳媒爆炒43億元瘋狂即日鮮　有券商大賺千萬、長情股東清倉（第三版）
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【股神睇市】「巴菲特指標」響起警號 全球股市拋售潮將來臨？
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期微跌32點（不斷更新）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券