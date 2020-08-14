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【港區國安法】Google停止直接回應港府索取用戶數據要求

即市財經 16:20 2020/08/14

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外媒報道，Google將不再直接回應香港政府索取用戶數據的要求。

美國《華盛頓郵報》報道，谷歌（Google，美：GOOG）將不再直接回應香港政府索取數據的要求。Google表示，自港區國安法6月在香港實施以來，未曾提供任何數據，以後也不會直接回應類似要求。

報道稱，Google將以對待中國的方式處理港府的要求。Google於周四已通知香港警方，可通過美國與香港的《司法互助條約》來申請索取數據，相關程序須經過美國司法部，相對較複雜。

Facebook（美：FB）、微軟（美：MSFT）、Google、Twitter（美：TWTR）7月時已宣佈，暫停處理來自香港政府的用戶數據請求。

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【港區國安法】Zoom、微軟、Google、Facebook及Twitter暫停香港政府提取用戶數據要求（第三版）

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編輯：陳健婷

美股 港區國安法 美國司法部 Alphabet（美：GOOG） 谷歌（美：GOOGL） Facebook（美：FB） Twitter（美：TWTR）

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特朗普：香港金融中心地位在中國管治下「跌落地獄」　外交部：港地位不是恩賜（第二版）
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