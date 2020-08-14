【Coach自救】Coach銷售額下跌　產品種類將減5成

▲ Coach總裁兼臨時行政總裁Todd Kahn表示，減少產品種類有助提高品牌生產力。（法新社資料圖片）

Coach等國際品牌受今年疫情影響，銷售額均下跌。有品牌減少分店數目，亦有品牌藉裁員減低營運開支。

Coach的母公司Tapestry表示，將根據今次疫情期間的顧客消費習慣，減少手袋、配飾、鞋和衣物等產品種類。Coach總裁兼臨時行政總裁Todd Kahn表示，減少產品種類是為了提高生產力，並向消費者傳遞更清晰的品牌理念。

銷售額跌53％ 線上客戶帳號增60萬

據《Business Insider》報道，Tapestry的銷售額大幅度下跌：Coach的銷售額下降53％，而Kate Spade及Stuart Weitzman的銷售額分別下降51％和61％。 Kahn直言，節省成本的方法，是停止生產「最不相關和生產效率最低」的產品項目。而Kate Spade和Stuart Weitzman的行政總裁也表示，兩品牌也將減少產品種類。

幸而，Tapestry發現線上零售在今年有明顯增長，而線上新客戶也有增加。Kahn透露，單計Coach已錄得60萬個新客戶登記帳號，當中有5成屬於Z世代或千禧一代。而Tapestry則總共有100萬個新客戶帳號。

家用產品需求不減 床褥銷量增

事實上，隨著各地消費者都在家工作及減少外出，其消費目標已逐漸轉移至家用產品。《紐約時報》報道，床褥成為疫情期間銷量不跌反升的產品之一。床褥品牌Saatva行政總裁Ron Rudzin指出，當消費者在家時間增加，他們對購買家用產品的意欲亦會相對提升。「不少人聲稱自己在書房或客廳工作，我認為仍有不少人是躺在床上工作。」他續指，在家工作為消費者節省車費及出外用餐的成本，這些金錢都有可能轉移至購買家用產品。

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除了床褥外，不少人都在疫情期間添置在家工作所需的傢俱，以應付日常工作需要。網上傢俱店Wayfair所有產品類別，在今年第2季度的銷售額都有增長。該店表示，單在該季度就增加500萬個新客戶，遠超去年全年增長。

責任編輯：楊匡然