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【都市診療室】幾個月大BB自主戒奶？

名人薈萃 09:20 2020/08/15

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寶寶長到6個月大，活動能力迅速提高，對能量需求增加，單靠母乳或配方奶已經不足夠，媽媽們開始要從寶寶每日的餐單中加入固體食物，讓他們攝取充足均衡的營養，促進身體成長和腦部發展。刻下流行「寶寶主導式離乳法」（Baby Led Weaning）簡稱「BLW」，是新派幼兒加固方法。

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讓寶寶自主探索

雖然「BLW」已流行了一段日子，但對一些新手爸媽來說仍感陌生，難道幾個月大的BB也可以自主戒奶？

「BLW」的概念重點是由嬰兒主導整個進食過程，如吃什麼、幾時吃和吃幾多。有別於傳統離乳法（Traditional Weaning），照顧者將食物混合製成糊仔粥仔再以匙羹餵給寶寶，寶寶相對被動。反觀「BLW」主張保留食物原有的顏色和質感，讓寶寶自己探索、選擇和拿著吃「真正的食物」。

根據臨床經驗，「BLW」不但有助從小培養獨立自主，也可促進口腔和小手小肌肉發展，提升手眼協調，還有助改善幼兒偏食及肥胖問題。而在執行上，媽媽們可免卻繁複的烹調和餵食工序，全家人都可以享受一起用餐的樂趣。

6個月大可嘗試

至於什麼時候開展「BLW」較為適合，幼兒約從6個月大會開始能坐一會兒，當媽媽們觀察到寶寶對食物感到好奇，就可以從這時開始，嘗試每日一餐使用「BLW」。

方法很簡單，只需將食物切成BB能緊握的長條形，以蒸、烚等方法煮稔，然後放在桌上讓BB自行進食。建議初期可選南瓜、紅蘿蔔等稔軟食物。若進度良好，9個月後便可嘗試每日兩餐，1歲後改為一日三餐，並按情況加入其他種類的蔬果、肉醬、豆蓉、麵包及飯糰等，直至幼兒進食習慣逐漸與成人同步。過程中，寶寶也會很自然地學習用餐具進餐。

由於幼兒最初可能只是捏玩食物，又會把地方弄污糟，家長宜有心理準備，初期適當地輔助一下或補些奶，並多加鼓勵，預計堅持一個月便會看得見孩子進步。此外，只要食物準備得宜，臨床上「BLW」小孩甚少出現嗆到情況，但如果父母具備基本急救知識，那就更萬全了。

究竟讓寶寶自己握住吃還是餵他好？其實家長也無須硬要為寶寶二擇其一，兩者是可以並存的，最重要是寶寶食得健康，家長放心。

撰文 : 羅婉琪醫生 兒科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、英國皇家兒科醫學院兒科文憑（國際）、香港兒科醫學院兒科文憑（香港）

欄名 : 都市診療室

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