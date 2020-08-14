【疫市營商】疫下酒吧界苦不堪言　招數盡出自救

▲ Binge Drinking Club負責人鄭子揚（Marcus）表示，他堅持繼續開店營業，希望所有全職員工都可以出足全薪，共同捱過今次疫情。（程志遠攝）

面對第三波新冠肺炎疫情的衝擊及最新的抗疫措施，餐飲業首當其衝，面臨重大挑戰。酒吧業協會早前就曾批評政府抗疫不力，酒吧被迫至今仍然要停業至本月18日，行內不滿聲音愈來愈大。

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為了走出困局，有酒吧業界決定推出各項措施自救，包括透過加盟餐廳訂座優惠平台，為用戶提供不同時段的訂座折扣優惠之餘，更因應疫情推出酒水送貨服務，吸引顧客即使安坐家中仍能消費。

經營酒吧小食生意的Binge Drinking Club負責人鄭子揚（Marcus）表示，在疫情的高峰期，雖然店面幾乎是水盡鵝飛，大部分人都減少外出，但他仍然堅持繼續開店營業。他慨歎，雖然不少企業都在這段期間停止招聘，員工面臨裁員減薪，甚至被迫要放無薪假，但作為僱主，實在不忍心員工只能「疫」來順受。

生意影響大，但不及員工重要！惟有縮短兼職員工的工作時間，希望所有全職員工都可以出足全薪，自己可能辛苦少少也能捱過。

今年4月，政府實施「禁酒令」以及強制要求酒吧關閉，當時Binge Drinking Club的生意最受影響。直至5月至7月初，疫情開始放緩，外出到酒吧消費的人士相應增多，而晚上10時後也相對較多人惠顧，生意比起1、2月時大約恢復2至3成。

每日設主題活動 加盟外賣平台

不過，第三波疫情下外賣競爭加劇，Binge Drinking Club決定透過Facebook、IG等社交平台宣傳，推廣買一送一；又加推外賣優惠，店舖的所有酒類飲品都有外賣7折，更提供GOGOVAN送貨服務，而且沒有設定最低消費。Marcus笑言，「為了吸納更多新客源，即使1枝啤酒都會照送，而且港九新界都沒有限制。」

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為了吸引更多顧客的關注，店舖每日都會舉辦不同的主題活動，例如：Dog Mondays，Vegan Tuesdays等。此外，他們又有加盟不同的餐飲外賣優惠平台，外送平台如foodpanda就有提供全單8折優惠。

此外，又透過餐廳訂座平台Eatigo，自行決定在不同時段推出10%至50%不等的折扣優惠來吸引顧客，成功令店舖人流上升逾8%至10%。

以往只開晚市，在抗疫措施限制下打算試推午市，但卻又迎來全日禁堂食的通知，禁令生效不足48小時後，政府又隨即改變政策，Marcus對此表示無奈，「港府朝令夕改的作風，業界根本無所適從，惟有待疫情過後，才能寄望生意回升。」

記者：施雯雯