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【航空告急】全日空擬籌集5000億日元　應對疫情長期影響

商業 16:30 2020/08/14

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全日空（ANA）擬籌集5000億日元（約363億港元），以應對新冠肺炎疫情繼續擴散。（全日空Facebook圖片）

新冠肺炎疫情尚未受控，旅遊業及航空業均陷入停頓。據日媒報道，全日空（ANA）擬籌集5000億日元（約363億港元），以應對新冠肺炎疫情繼續擴散，穩定財務狀況。

【旅遊寒冬】7月訪港旅客錄20,600人次　按年跌99.6%

據共同社報道，全日空開始與日本政策投資銀行及3家大型銀行展開磋商，最終籌集金額甚至超過363億港元。由於新冠肺炎疫情持續，國際航線需求短期內難以恢復。全日空籌集資金，目的是令財務狀況更健全，並為新冠肺炎長期化做準備。

報道指，全日空請求政策投資銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行通過「後償貸款」機制提供援助。此融資方式與股票相似，利息較高但償還優先度靠後，料可加強財務基礎。

【嚴厲打擊】Airbnb禁25歲以下預訂整棟住宅　在英、法和西班牙生效

ANA的飛機維護費用、人工、利息等每月支出達600億至700億日元（約43.6億至50.8億港元）規模。雖然ANA 6月份已通過借款和設定融資額度等，獲得1萬億日元的資金，穩住2020年度所需運轉資金，但該企仍趁著財務情況尚未惡化增強自有資本。

事實上，航空業界已有企業接二連三破產，包括泰國航空、維珍澳洲航空等。德國漢莎航空和法國航空亦需接受政府巨額援助。

【健康碼】許樹昌：使用健康碼到食肆消費概念不正確　非挽救經濟方法

責任編輯：葉泳珊

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