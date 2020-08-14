【iBond商機】iBond 2020快推出　專家料最高回報或1.7厘

▲ 證券行正式收到名為「通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）」的參考資料，市場憧憬停發3年的iBond快重推。

證券經紀今天（8月14日）正式收到名為「通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）」的參考資料，雖然暫未知悉具體銷售日期，但個別券商已摩拳擦掌，積極研究或推優惠。早前耀才（01428）、輝立、信誠及致富等，表示擬探討為這定息工具提供優惠，例如考慮提供免息免供等多項豁免着數，但詳請仍有待落實細節才正式出招。

多家證券行 部署優惠搶客

金管局回應本報查詢指，正進行前期準備工作，iBond推出的時間及其他細節尚待落實。當準備工作完成後，會適時作出相關公布。

據「通脹掛鈎零售政府債券（iBond 2020）」的最新參考資料顯示，新一批iBond年期為3年，每手1萬元，每半年派息一次，派息跟本地通脹率掛鈎，並設有保證利率，過往的保證年回報1厘；計算方法還包括浮息，以綜合消費價指數最近6個月的按年通脹率計算，債券的年息以上述兩者的較高為準。

入場費1萬 半年派息一次

市場憧憬今年iBond 2020的發行額約100億元，ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈預計，過去半年通脹率錄得1.7%升幅，再參考市面1年期定存息最高僅1厘，遂料iBond最高回報或有1.7厘，相信在疫情及政治市夾擊下，固定息率工具會受避險族歡迎。

財政司司長陳茂波於今年《財政預算案》中宣布，計劃在今年內再次發行iBond，並會繼續發行專攻長者抽的銀色債券。視乎情況，上述兩項債券的總發行額將不少於130億元。市民可透過配售銀行或證券經紀等認購。

政府於2011年首次發行通脹掛鈎債券，每年發行100億元，至2017年停發。過去的iBond年期通常為3年，最低認購額為1萬元，每半年派息一次；派息跟本地通脹率掛鈎，設有保證利率1厘。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源