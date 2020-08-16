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【你財策劃師】40歲女強人千萬資產規劃退休（下）

理財智慧 14:02 2020/08/16

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適當投資維持合理保障

另外，她也考慮買股票，原因是流動性及透明度較高，更打算直接投資美股，但她接觸股票不足一年時間，所以亦擔心現時股票佔總資產的比例是否過高（佔總資產33%，扣除自住物業後為46%）。Alvin認為，以單一市場投資來說，的確不少，但也因背景不同，比例是因人而異。保障方面，Winnie現時持有的危疾保障是已扣減一半的金額，她正考慮應否進一步減少保障。Alvin提醒，若她再減低保障將增加將來不幸患病，需由儲蓄支付醫藥費的風險，故目前100萬港元危疾保障算是合理，應該維持。

經過多番解釋，了解了Winnie的不同想法後，Alvin再建議她可從兩方面考慮，首先是控制支出。現時Winnie的主要支出是按揭還款，如果現有資金繼續保存作存款，而不能得到較貸款利息為高的收益，長綫只會令財富價值降低。因此，在未來兩年，她需要定下長期計劃。若然決定降低風險以審慎為本，便需要考慮降低借貸金額，減少支出。

另一方面便是應怎樣運用現有資金作適當投資。Alvin建議她可以將存款分為兩部分。第一部分是要應付資金流動性及製造收益，目標是全球性的投資，以及未來兩年後有可能要套現資金減低按揭。Winnie可將180萬元存款投資在不同類別的基金中，包括派發收益的債券基金和多元資產基金。若要追求長遠增值，她可以考慮股票類基金，這三類基金的比例多少便視乎她需要製造多少收益，以應付生活和個人風險水平。

理財組合必須定期檢討

上述亦提到，假如Winnie的股票組合不變，每年預計能夠製造收益約18.6萬元，而現時每年支出為51.6萬元，即是需另外製造33萬元收益才能應付所需開支。假若180萬元的基金組合可製造4%年度收益，這筆錢能夠每年提供7.2萬元，即尚欠25.8萬元收入。如她先保留100萬元存款來應付未來數年的生活支出差額，這筆錢便可用約4年。

這時亦是Winnie要為未來20年人生做規劃的時候。雖然她不需要在財務上照顧他人，但她仍需要確保有足夠資金應付個人風險，特別是未來醫藥費，所以她現時的醫療保險不能減少。她亦需要額外準備醫療儲備，作應付未來的保費支出。因此，她第二部分投資應選擇較平穩收益的長期儲蓄計劃，可考慮10至15年儲蓄期的儲蓄保單或是年金計劃，目標是到未來退休時能夠製造穩定收益，用作應付醫療保險保費。因為Winnie的資產較多為股票組合，而且存款過多又未有適當配置，未來數年在借貸安排及事業規劃上也有不少變數，所以以上投資理財組合必須定期檢討。

 

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

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