【疫市營商】恒隆商場乘勝追擊　再推8月份消費禮遇

▲ 恒隆於8月17日至10月31日期間推出「升級版SPEND TOGETHER」企劃，送出近千萬的自選商戶電子優惠券。（恒隆提供圖片）

為應為新冠肺炎疫情帶來之影響，恒隆於8月17日至10月31日期間推出「升級版SPEND TOGETHER」企劃，送出近千萬的自選商戶電子優惠券，同時加推「MONDAY CHEERS」禮遇，消費回贈率高達100%。

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於「升級版SPEND TOGETHER」企劃推出期間，顧客只需登記成為「恒隆優惠網」會員，並購物滿指定金額，便即有機會換領3,000元的商戶電子優惠券，獎賞高達50%。參與是次計劃的商戶涵蓋了不同的類別，包括agnès b、Vivienne Westwood 、Puma、星巴克及Vivienne Westwood Café等。

現金券換領率近95%

恒隆地產董事租務及物業管理蔡碧林表示，SPEND TOGETHER企劃結集恒隆旗下七大商場的商戶，以「跨商場」現金券為招徠，由推出至今的現金券換領率近95%，更為商戶帶來營業額近港幣3,500萬元，因此決定乘勝追擊，推出升級版企劃。

▲ 恒隆地產董事租務及物業管理蔡碧林表示，SPEND TOGETHER企劃由推出至今的現金券換領率近95%，更為商戶帶來營業額近港幣3,500萬元。（恒隆提供圖片）

而於四個指定的星期一，包括8月17日、24日、31日及9月7日，首十名購物滿指定金額的顧客，更有機會換領高達港幣6,000元的商戶電子優惠券，專享獎賞高達100%的「MONDAY CHEERS」消費禮遇，顧客每次消費更可使用多達10張的電子優惠券。

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責任編輯：蘇穎琪