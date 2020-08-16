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【你財策劃師】40歲女強人千萬資產規劃退休（上）

理財智慧 14:01 2020/08/16

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今期讀者Winnie曾是年薪達200萬元的私人企業高管，去年因工作壓力大，感到辛苦而決定辭職，打算稍作休息後重新出發。但在尋找工作時，卻碰上了社會運動及疫情，可以找到的工作有限，月薪也不足10萬元。她因不想自貶身價，也不是急需入息，所以索性藉此機會停一停，認清未來人生方向。

Winnie在這段時間醒覺過去沒有好好理財，沒有管理好收支，也沒有投資，只是將每月盈餘自動成為銀行儲蓄。她想趁現時有時間，開始學習理財。因此在與Alvin討論時，問了很多關於投資的問題，例如應買甚麼股票、ETF是否適合的投資工具、應否買海外樓收租，以及債券和基金的投資策略等，她也問及自己的保險保障是否足夠。

中長期理財規劃最重要

這一連串的問題對Alvin來說都只是一些枝節，更重要的Winnie有沒有一個全面的中至長期理財規劃，所以Alvin先從她現有財富組合開始分析。現時Winnie持有的現金有三成，即約180萬港元等值是人民幣，而她亦希望繼續持有，其餘都是港幣存款。她持有價值600萬元股票，她期望股票組合能夠每年製造35萬元收益，即收益率約5.9%，但現時的股票組合收益率約3.1%，即能製造18.6萬收益，遠低於期望。

如要達到目標，方法離不開增加資金到1,130萬元；或是改變組合，選擇更多高息股票；又或是增加交易頻率，期望透過低買高買來提升收益率。這3種方法對Winnie而言都是可行方案，沒有必然的選擇，分別是她可掌握結果的程度，當然環境因素亦會對結果有很大影響。

另一方面，她亦將自住物業加按套現了300萬元，目前一半存款都是由加按而來。雖然曾經月入10多萬元，但今天她亦明白沒有收入便需要控制支出，所以現時每月支出為4.3萬元，已包括償還按揭貸款2.9萬元，實質每月支出為1.4萬元。她提到，現時的支出相比以往有很大差別，因為過去在旅行方面的支出非常大。她單身及沒有家庭負擔，兼有高收入，以往自然很疏爽地花費。

事實上，在現時零收入情況下，支出也不少，所以Winnie也想透過不同方法提升收入。由於她持有外國護照，亦有回流到當地退休的打算，所以其中一個投資方案是考慮以不多於400萬港元，在當地購入兩個單位作收租。不過，她亦知道物業租金收益率不高，假如現時生活需要靠物業製造收益，將會鎖死大部分資金，並不划算。除非海外物業短期升值幅度非常可觀，否則便浪費了令財富增值的時間。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

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