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【疫市撻訂】新盤頻現上錯車　平均一日一撻

股樓投資 16:12 2020/08/14

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疫情持續肆虐，雖然新盤銷情未見影響，惟二手樓市淡風愈吹愈烈，屢見劈價、蝕讓成交，交投氣氛明顯大不如前。值得留意的是，新盤買家棄購離場明顯增加。據本報統計，本月迄今，主要新盤暫錄最少15宗撻訂，即平均一日一宗。

有代理說，市況持續轉差，令部分新盤買家膽怯，寧願撻訂，惟強調撻訂常有，重要的是未來撻訂會否增加，以及發展商會否減價推售撻訂單位。

恒地（00012）創辦人「四叔」李兆基，私人持有的北角維峯．浚匯，新錄一宗撻訂，單位為26樓A室，實用面積267平方呎，本月5日以876.096萬元易手，惟買家最終棄購，料遭沒收約43.8萬元訂金。事實上，該盤本月至今已錄兩宗撻訂。

以撻訂金額計，愉景灣意堤最多。據成交紀錄冊顯示，意堤8座6樓B室，實用面積1,379平方呎，去年2月以2,254.66萬元易手，同年3月簽正式買賣買賣合約，惟買家本月4日終止交易，料損失逾112萬元訂金。

值得留意的是，由於經濟持續轉差，銀行進一步收緊按揭，審批較以往嚴格。因此，入市前須注意按揭審批風險，避免「抬錢」上會，否則被逼撻訂。

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撰文 : 黃卓賢

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