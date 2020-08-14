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【南韓疫情】南韓全國醫生大罷工 反對擴招醫科生

環球社會熱點 16:17 2020/08/14

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南韓政府計劃擴招醫科生，觸發全國醫生罷工。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情下，南韓醫療系統承受重大壓力，南韓政府計劃擴招醫科生，將名額由每年約3000個增至約3400個，遭醫生強烈反對，業界發動全國罷工抗議。醫生認為，擴招無助解決問題。

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大批南韓醫生周五罷工抗議，反對政府擴大醫科生名額。南韓政府表示，全國3萬多間包括私營診所在內的醫療設施中，8000多間表示會參與罷工。

參與示威的年輕醫生表示，南韓醫生數量足夠，應在醫生待遇上著手，解決分布不平均問題。事實上，南韓醫生分布地域差異大，在首都首爾，平均每1000人有3名醫生，但在較偏遠的尚慶北道，只得1.4名醫生。

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醫生認為，培訓更多醫生，只會導致同行之間更激烈的競爭，對解決地區醫療資源懸殊問題沒有幫助。一眾醫生亦反對將傳統韓醫納入正規醫療系統，認為欠缺科學性。

南韓實習住院醫生協會（Korean Intern Resident Association）指出，年輕醫生待遇惡劣，每周工作80小時（以6天工作周計，即每天工作13.3小時），工時是勞工法規定的2倍，拿的是最低工資，已退無可退（have nothing to lose）。

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實習住院醫生協會推算，培訓一名醫生須花費3億韓圜（約200萬港元），意味擴招要花近1萬億韓圜，認為政府應將這筆錢，分配予偏遠地區醫生，為醫務人員提供較佳保障。

有份組織示威的南韓醫學會（Korean Medical Association）指出，南韓內科醫生數目充裕，過去10年內科醫生數目年年增加3.1%，已增至經濟合作暨發展組織（OECD）國家平均數量的6倍。

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南韓政府早前宣布擴招醫科生，每年名額由3058個增至3458個，未來10年合共擴招4000名醫科生。當局事前未有諮詢業界，計劃公布後惹來相當大爭議，醫生群起反對，發起連場示威。

南韓衛生部指，對與業界對話持開放態度，但未有提出退讓，再三強調擴招勢在必行，並稱若有病人生命因罷工被危及，會嚴格執行相關規定。

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責任編輯：林建忠

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