內地陝安鎮安中學花7.1億人民幣建校　體現「再窮不能窮教育」理念惹質疑

4層「鯉魚跳龍門」的噴水泉境、一米多高的石砌雕花欄杆、石拱橋以及建築採用彷唐式建築屋頂，這裡不是著名景點，也不是酒店，而是一間花7.1億人民幣所建造出來的中學。

▲ （新華社截圖）

綜合內媒報道，由於當地收入與支出不成正比，而惹起外界質疑。位於陝西的鎮安縣花7.1億人民幣建設新鎮安中學以解決當地學位不足問題，不過由於該縣去年地方財政收入不足2億人民幣，而令外界質疑。據校方介紹，預料會容納6000名學生，該學校佔地272畝、總建築面積為12.9萬平方米。

該校設施配套可謂十分整存，但無關痛癢的建築也一樣「多蘿蘿」。校園內，周圍也設有石砌欄杆，而大部分建築的屋頂均為仿唐式。最誇張的一定是4層噴泉水境，兩側分布16尊石刻鯉魚，單計在噴泉盡頭的1.5米高校訓大理石碑位就已經花費五、六萬人民幣。而假山瀑布水景就花費200多萬人民幣，全校附屬工程綠化帶、管網共計花8000多萬人民幣。

▲ 石砌雕花欄杆隨贏哥目。（新華社截圖）

學校內的配套，同樣引起質疑是否超標。鎮安中學設有宿舍、餐廳、體育館、教師公寓、教學樓等24棟建築及120個教學班，與一般學校無異。然而，報道稱，掛有「副書記」的辦公室面積目測面積超過30平方米，「課管處主任」的辦公室則繼為30平方米。據當地的房建設標準（縣級機關縣級副職辦公室面積不可超於24平方米），以上兩個辦公室或是違反法例超標。學校餐廳也有1.4萬平方米，共建4層設多個包房、座椅扎花，又有紅木鋪地，十分誇張。

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有教師指出，大部分教職員住在縣城，入住教師公寓機會微乎其微，不過也有人指出，新校距縣城14公里，地理位置偏遠，每月交通費或要用上1000多人民幣。

▲ 4層噴泉水境，兩側分布16尊石刻鯉魚（新華社截圖）

去年該縣的地方財政收入為1.78億人民幣，需連續12年每年償還5000餘萬元貸款。當地有幹部覺得花7.1億人民幣所建造出來的中學是體現「再窮不能窮教育」的理念，但有外界批評評，這是造成資金浪費，並未有把資源正確運用到教育上。

▲ 假山瀑布水景就承惠200多萬人民幣。（新華社截圖）

鎮安中學項目為2015年開啟，用地拆遷、以至規劃設計等前期費用就得花9080萬人民幣。鎮安縣國投公司與承建方共同投資1億多元成立項目管理公司，向銀行融資3.2億元，湊齊項目概算總投資的5.1億元。

此事亦引起內地網民討論：

「別的都不說了，學校裡份瀑布群......？」

「有錢建圖書館、體育館這些呀」

「可以但沒必要」

「好房子和好學校是兩回事」

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責任編輯：黎淑雯