金管局據報今晤券商簡介新iBond 政府料通脹壓力漸減

▲ 政府將於今年發行新一批ibond

財政司司長陳茂波在今年《財政預算案》中宣布，今年計劃再次發行通脹掛鈎債券（iBond）及繼續發行銀色債券，兩者總計發行額將不少於130億元。市傳金管局今日與券商舉行簡報會，講解發行新一批iBond的詳情。金管局回應本報查詢指，正進行前期準備工作，iBond推出的時間及其他細節尚待落實。當準備工作完成後，會適時作出相關公布。

據悉，新一批iBond與過往發行的條款相若，每手1萬元，每半年派息一次，年期為3年 ；派息跟本地通脹率掛鈎，並設有保證利率。政府於2011年首次發行iBond，至2016年停發，期間每年發行規模為100億元，並設有保證回報1厘。

政府統計處於7月底公布的6月份的消費物價指數顯示，6月份整體消費物價與按年上升0.7%，升幅較5月的1.5%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.2%，低於5月份的1.9%。展望將來，在嚴峻的環球及本地經濟情況下，整體通脹壓力短期內料會進一步減退。

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