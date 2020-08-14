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【疫下工作】南韓訂8月14日為「無速遞日」　感謝速遞員辛勞送貨

商業 16:20 2020/08/14

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南韓總統文在寅形容，速遞員與醫務人員在抗疫方面，起了「領導作用」。

人人居家防疫，由出街消費轉為網購，火箭式的送貨速度備受追捧，背後卻是一眾速遞員冒着高風險、不眠不休的努力。南韓有速遞員因訂單太多，而在送貨中途猝死，亦有物流中心爆發集體感染。總統文在寅已訂今日（14日）為「無速遞日」，希望所有速遞員趁機放假好好休息。

自疫情爆發以來，南韓民眾叫外賣、網購需求爆升，速遞員須連續加班應付訂單。除了工時長、過度疲勞外，當地夏季的潮濕天氣，亦令疫情下戴口罩工作，呼吸更加困難。

電商平台Coupang一名金姓速遞員，今年2月才入職，但在參加培訓後正式送貨的第13日，即3月12日凌晨2時，於京畿道安山市的住宅樓梯間被同事發現暈倒，送院後證實死亡。鑑定報告確認他因過勞猝死。

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南韓總統文在寅曾形容，速遞員與醫務人員在抗疫方面，起了「領導作用」。他又於上月21日，在青瓦台的國務會議上，指定2020年8月14日為「無速遞日」，以體恤速遞員一直以來的付出。國家郵政局及市佔率達80%的幾間速遞公司，包括CJ Logistics、樂天配送、Hanjin和Logen，亦同意將此日納入假期。

不少線上購物中心的高層都在社交網站發貼，提醒客戶周五不提供送貨服務，並感謝送貨人員的辛勤工作。速遞服務將於17日重啟，但由於貨品從14日起堆積，預計配送速度可能較平日緩慢。

韓國交通研究院（Korea Transport Institute）2018年的一份報告顯示，送貨司機每天平均工作12.7小時，每月平均工作25.6天，遠超政府要求的每周52小時。當地包裹運輸工會預料，新冠肺炎下的運輸量，增加達30%至40%。

責任編輯：姚慧儀

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