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【拼多多觸礁】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 「從未委託其他平台銷售」（第二版）

即市財經 17:23 2020/08/14

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拼多多（美：PDD）為內地主要電商平台之一，連直升機都有得「拼」，不過上月拼多多的「萬人團購Model 3」活動，以25萬元人民幣的價格團購價值29萬的Tesla Model 3，Tesla卻否認與拼多多有合作。

今日內地傳媒報導，Tesla已經拒絕向拼多多團購車主交付Model 3，表明該活動並不符合Tesla的交付政策。有內地網民笑言，事件反映Tesla完全不擔心Model 3的銷情。

內地媒體引述Tesla中國表示，公司曾在多個渠道公開明確表示Tesla官方網站為新車唯一正規購買渠道，且從未委託其他平台或商家進行銷售活動。在Tesla與客戶簽署的購車協議中也有明示，任何涉及轉賣的訂單，公司有權單方面解除協議。

Tesla中國提請消費者留意，參與任何非官方授權活動都存在權益可能受損的風險，另外針對轉賣訂單現象Tesla中國保留追究法律責任的權利。

（第二版新增Tesla回應）

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編輯：謝克迪、陳健婷
 

Tesla 經濟
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