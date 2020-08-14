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【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）

即市財經 22:59 2020/08/14

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早前Tesla為迎合內地新能源車補貼政策，已把Model 3降價至30萬以下。

拼多多（美：PDD）為內地主要電商平台之一，連直升機都有得「拼」，不過上月拼多多的「萬人團購Model 3」活動，以25萬元（人民幣，下同）的價格團購價值29萬的Tesla Model 3，Tesla卻否認與拼多多有合作。內地傳媒報道指，拼多多和連鎖新型汽車超市宜買車的合作，補貼中間差價推「萬人團購Model 3」，原價29萬元的車，官網在補貼後售27萬元，宜買車再補差價2萬元，Tesla指違反了Tesla汽車訂購條款中的禁止轉賣條款，而倘透過拼多多和宜買車轉交給買家，或變成「二手車」，不符合「全新車」的定義。看似簡單的事，已變得非常複雜。

報道指出，Tesla已經拒絕向拼多多團購車主交付Model 3，表明該活動並不符合Tesla的交付政策。有內地網民笑言，事件反映Tesla完全不擔心Model 3的銷情。

內地媒體引述Tesla中國表示，公司曾在多個渠道公開明確表示，Tesla官方網站為新車唯一正規購買渠道，且從未委託其他平台或商家進行銷售活動。在Tesla與客戶簽署的購車協議中也有明示，任何涉及轉賣的訂單，公司有權單方面解除協議。

Tesla中國提請消費者留意，參與任何非官方授權活動都存在權益可能受損的風險，另外針對轉賣訂單現象Tesla中國保留追究法律責任的權利。

拼多多「秒拼」事業群小二樂福表示，已證實該車輛系消費者本人與Tesla簽署訂購協議，消費者本人自用，且無任何轉賣的意願和意圖。

樂福又指，對於Tesla拒絕履行與消費者訂立的合同，作為「補貼」方的一名行業小二，對此表示遺憾，支持消費者依法維權，並積極落實車輛交付工作。

（第二版新增Tesla回應，第三版增拼多多回應）

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編輯：謝克迪、陳健婷、陳華

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