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【旅遊寒冬】7月訪港旅客續跌逾99%日均僅660人次 惟按月回升4成

即市財經 15:46 2020/08/14

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香港旅遊發展局公布，7月初步訪港旅客數字約2.1萬人次。

本港第三波疫情未止，仍未通關下，訪港旅客繼續幾乎絕跡。香港旅遊發展局（旅發局）公布，7月初步訪港旅客數字約2.1萬人次，每日平均約660人次，整體按年下跌99.6%，惟按月回升近41%。來自各地區的旅客均大跌9成以上，其中，內地旅客按年續跌99.9%至5709人次，按月跌14%。

首7個月整體訪港旅客按年跌91.2%至353.7萬人次，內地旅客跌91.5%至268.7%；非內地旅客跌89.8%至85萬人次，當中7月按年跌98.6%至1.5萬人次。

旅發局指，正與香港特區政府及業界合作，積極籌備「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃。

相關文章：旅發局：6月訪港旅客大跌99.7% 每日平均僅500人次訪港

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編輯：袁諾曦

經濟 香港 疫情 旅發局
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