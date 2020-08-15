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睇好時裝零售？　日本億萬富翁入股服裝公司

環球政經 14:01 2020/08/15

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由周四（13日）提交給日本監管機構的文件顯示，日本線上服飾店Zozo創辦人前澤友作（Yusaku Maezawa）收購了兩家日本服裝公司的大部分股份，其中包括多品牌零售商聯合艾諾（United Arrows）。

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前澤友作以35億日元（約2.5億港元）的價格購買了聯合艾諾公司8％的股份，並以39億日元購買了另一家零售集團得榮公司（Adastria）的6％股份，此舉是以建立良好關係的目的而進行的投資。

前澤已經被馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX列為首位繞月旅行的乘客，並曾在Twitter上派發1億日圓現金而聞名。他去年將Zozo出售給軟銀集團公司後辭去了Zozo的總裁，並獲得約1,500億日元（約108.8億港元）的利潤。

Zozo最初是通過銷售有名氣的品牌開始業務，但現在已經擁有各種各樣的品牌，並且是日本最受歡迎的中高價時尚購物網站。

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責任編輯：梁翠麗

品牌 時尚 SpaceX 馬斯克 時裝服飾 零售 港元 日圓 收購 日本

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