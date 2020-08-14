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野餐遇見大黑熊 5人淡定餵三文治自拍捱轟

環球政經 15:25 2020/08/14

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從小就聽聞遇到黑熊，要「裝死」保命，但美國有人日前竟與黑熊一同野餐，片段在網上瘋傳，引來網民批評。

事件發生於美國馬里蘭州，《紐約郵報》報導一班遊客在深溪湖(Deep Creek Lake)野餐，卻碰上了野生黑熊作客。他們沒有拔腿就跑之餘，竟替黑熊預備花生醬三文治，當中更有人拿出手機自拍。黑熊其後未有立即離去，不斷在餐桌附近徘迴，最後才慢慢走入旁邊的樹林離開。

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有民眾從遠處目睹事件，表示附近的人都覺得很危險，只敢從遠處拍攝，形容那桌男女似乎在冒險。她又指這隻黑熊是在附近棲息，從未打擾國住在附近的人。

該影片在網上廣泛流傳。不少網民批評，涉事男女不應餵飼黑熊，認為他們的行為會危及自身及他人的安全。

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在馬里蘭州餵飼野生熊屬違法，當局已對事件展開調查，又呼籲民眾不要亂餵黑熊，被餵食的熊有可能對人類造成威脅，野餐亦應選擇罐頭及乾糧等氣味較少的食物，以免吸引野生動物覓食。

 

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撰文 : 馮卓謙

美國 馬里蘭

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