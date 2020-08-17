【新世界口罩】新世界預售1萬盒成人兒童口罩 售84至108元（附登記連結）

▲ 新世界下周一起預售1萬盒成人及兒童口罩。

新世界發展 （00017） 宣佈，8月17日起將於網上預售由新世界集團自家生產並符合 ASTM二級標準的成人及兒童口罩共10,000盒。訂購新世界盒裝口罩的市民可兼做善事，從5間指定非牟利機構中，揀選其中一間，新世界將捐出與售出同等數量的盒裝口罩予有關機構，轉贈給基層及弱勢社群。

新世界首批預售的盒裝成人及兒童口罩數量共10,000盒，每盒30片裝（獨立包裝），售價由84至108港元不等，視乎顏色而定，訂購以兩盒為單位。其中成人口罩有白、灰、綠三色選擇，至於兒童口罩則為白色。

由於首批供應量有限，盒裝口罩將以「先登記後抽籤」方式，於8月17日（星期一）中午12時至8月21日（星期五）中午12時期間，供市民透過指定網站登記訂購。所有登記者的個人資料只用作跟進訂購口罩安排之用，並不會用作其他用途。登記網站為publicsales.lovewithoutborders.hk。

公開發售的抽籤結果將於8月26日透過電郵公布，中籤者可自行選擇提貨點。口罩預計於9月中送往成功訂購人士所選的服務站或智能櫃，運費為 30 港元，現有或登記成為 New World CLUB 會員可獲豁免運費。

此外，市民選購時，可以從香港病人組織聯盟、香港婦女勞工協會、長者安居協會、協康會及兒童心臟基金會 5 個非牟利機構中，挑選其中一間，新世界將捐出與售出同等數量的盒裝口罩予有關機構。

5片獨立包裝口罩8月底新世界三商場有售

新世界同時宣佈，成人及兒童包裝口罩（每包5片獨立包裝）將於8月底起，透過設於集團旗下三個商場，包括尖沙咀K11 MUSEA、K11購物藝術館，以及荃灣D‧PARK愉景新城的自助口罩售賣機有售。每包售價由14 至18港元不等，購買人士可以八達通付款。

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編輯：陳健婷