【畢業搵工】測量行業渴才　畢業生就業近百分百

▲ 香港測量師學會青年組主席林曼婷測量師（Kirsten）認為，未來10年，業界對測量服務及測量師仍然有極大需求。（受訪者提供圖片）

近年本地有不少大型基建項目，市場對建築、工程及測量相關行業的人才需求殷切。香港測量師學會青年組主席林曼婷（Kirsten）認為，雖然新冠肺炎疫情對行業帶來短暫影響，但本地市場對測量人才需求仍然十分大，年輕人不乏機會。

她表示，測量師涉及房屋基建、土地發展及物業管理等不同工作範圍，「雖然測量師的工作並不是驚天動地，但工作內容與生活息息相關。」

見習測量師 政府起薪2.3萬

當年Kirsten攻讀香港大學測量學士課程，目前為一名產業測量師。她分享，自小對於空間及平面設計十分感興趣，平時愛看示範單位、樓書等資料，產業測量師一般需負責產業規劃、發展、用途及管理等，而樓宇估價則為重要的工作項目之一。

她指，一般測量師可選擇投身政府機構或私人市場，例如市區重建局、發展商、房地產工程顧問公司、以及大型零售集團等機構。本科畢業生考取政府的見習測量師職位，入職起薪點為2.3萬元，若投身私人市場月薪約為2萬元。當成功考取測量師牌照成為政府正式測量師，月薪更高達6萬元。

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測量師工作穩定，薪酬待遇亦十分可觀，吸引不少年輕人入行。Kirsten稱，測量師雖然要具備一定專業技能，但並非需要掌握複雜的數學知識，非理科生亦可選讀測量師課程。

她又指出，要成為合資格的測量師，須接受專業訓練並具備工作經驗，香港測量師學會為本地唯一依法例設立的測量專業組織，申請人須修畢學會認可的大學測量專業學位課程，並進行不少於2年的在職專業工作實習，其後通過專業評核試，便能正式成為學會會員。

除上述條件，Kirsten認為要成為測量師需要頭腦靈活，懂得轉彎，以及擁有良好溝通技巧。因測量師需要與不同的專業人士，例如律師、建築師、發展商等持份者溝通，並負責進行協調。

須頭腦靈活 多留意市場變化

雖然從事多年的測量師工作，但Kirsten坦言，每天都會遇上新挑戰，更需要時常閱讀新聞，留意市場變化。因市場變化迅速，測量師需多注意政府新發展項目、土地供應政策、發展商的部署等市場資訊，以便調整工作內容。

她看好測量行業的未來發展，業內亦一直缺乏人手，每年畢業生就業率幾乎達至100%。隨着本地基建及建築工程項目陸續開展，她預計，未來10年內業界對測量服務仍然有很大需求，並對行業發展前景感到樂觀，鼓勵有志在測量專業發展的年輕人加入。

新冠肺炎疫情影響本地經濟，拖慢就業市場的招聘步伐。香港測量師學會青年組主席林曼婷測量師（Kirsten）認為，雖然疫情期間部分公司會凍結人手，或減緩招聘速度，但她認為畢業生不用過於擔心，因目前業界仍非常缺乏人手。

物業設施管理測量師陳鎧榕（Shelley）認為，今年畢業生面臨疫情挑戰，求職上或會遇到困難。「不少畢業生剛踏入社會，未必清楚個人的工作專長。」她鼓勵畢業生勇於嘗試不同工作崗位，在工作中摸索個人技能，以及提升自我認知。她表示，現階段畢業生不需要太氣餒，建議他們積極增加個人技能，並主動嘗試不同工作，把握發展機遇。

記者：李寶如