【小米股價】小米Redmi K30至尊紀念版開售 1分鐘銷量突破10萬部

▲ 小米Redmi K30至尊紀念版定價1999元人幣，售賣1分鐘售逾10萬部。

小米 （01810） 昨日（14日）於官方微博表示，旗艦機Redmi K30至尊紀念版前日早上10時正式開售，首賣1分鐘，全平台銷量已突破10萬部。Redmi K30至尊紀念版1999元人民幣起定價親民。受消息帶動，小米昨收報15.34元，全日升0.92%，成交15億元。

配置方面，Redmi K30至尊紀念版搭載天璣1000+集成式5G旗艦處理器，為最新的旗艦級CPU和GPU架構，並採用彈出式全面屏，三星AMOLED屏幕，支持120Hz和立體聲雙揚聲器。

Redmi K30至尊紀念版將於8月18日啟動第二輪發售，6GB+128GB版1999元（人民幣，下同）、8GB+128GB版2199元、8GB+256GB版與8GB+512GB版售價相同，均為2499元。

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編輯：陳華