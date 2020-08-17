  • 28°C
香港時間 : 2020817日 (一) 18:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）

即市財經 18:17 2020/08/17

分享：

小米董事長雷軍直播帶貨首秀，全日支付金額達2.1億。

小米 （01810） 為紀念成立10周年，在中國市場推出小米10至尊紀念版及Redmi K30至尊紀念版，首賣均熱銷。小米於官方微博表示，小米10至尊紀念版昨日首賣，10分鐘銷售金額突破4億元，對比小米10 Pro首銷2億的銷售額翻倍。另外，董事長雷軍首次直播帶貨，全日支付金額高達2.1億，訂單數量破57萬張，當中小米10至尊紀錄版銷售額逾6,430萬元，Redmi K30至尊紀念版銷售額逾2,172萬元，而Redmi 98吋智能電視銷售額則逾1,187萬元。

小米10至尊紀念版配備120倍超長焦鏡頭，為小米手機變焦最遠的潛望式鏡頭；採用120Hz原生10bit專業原色螢幕，同時搭載120W有線秒充、50W無線秒充和10W無線反向充電組成的三重快充。售價介乎5299元至6999元人民幣。

Redmi K30至尊紀念版10萬台1分鐘售罄

Redmi K30至尊紀念版則於8月14日早上10時正式開售，首賣1分鐘，全平台銷量已突破10萬部。Redmi K30至尊紀念版1999元人民幣起定價親民，也與小米9年前推出的首部手機售價相同。

配置方面，Redmi K30至尊紀念版搭載天璣1000+集成式5G旗艦處理器，為最新的旗艦級CPU和GPU架構，並採用彈出式全面屏，三星AMOLED屏幕，支持120Hz和立體聲雙揚聲器。

Redmi K30至尊紀念版將於8月18日啟動第二輪發售，6GB+128GB版1999元（人民幣，下同）、8GB+128GB版2199元、8GB+256GB版與8GB+512GB版售價相同，均為2499元。

（第三版新增雷軍直播帶貨、小米10至尊紀念版銷情相關內容）

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃

小米雷軍：日本311地震後赴日見夏普 5%硬件利潤限制曾遭股東狠批

小米雷軍：後悔與董明珠的10億賭約 小米心態膨脹埋下隱患

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華、陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 經濟 5G 小米 微博

上一篇文章

【拼多多團購】Tesla願意向拼多多團購Model 3車主　提供起訴拼多多的法律援助（第二版）

下一篇文章

【美國大選】新興市之父麥樸思︰拜登當選是股市「災難」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】恒生指數升164點　中資金融股領升國壽升半成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數升164點　中資金融股領升國壽升半成（不斷更新）
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券
【麥當勞優惠】麥當勞App下周一起 連續3星期送出400元優惠券