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【趣味韓情@iM網欄】睇足球、食炸雞、飲啤酒 韓國炸雞啤酒的狂熱 ￼

名人薈萃 15:34 2020/08/14

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在韓國，除了咖啡室多不勝數之外￼￼，相信「炸雞店￼」亦都非常多。炸雞店通常在傍晚至清晨營業，想在深夜同三五知己相聚，食炸雞飲啤酒就最好不過。￼￼

說起食炸雞的歷史，早於2002年，當韓國足球隊以紅魔鬼形象打入世界盃四強時，有廣告客戶贊助商不停大賣「睇足球、食炸雞、飲啤酒」。當時的韓國人就比深深同化了這個口號￼￼，人人都叫炸雞-就在那一刻開始，在韓國興起來了， 當時我也在韓國，外賣炸雞啤酒就會是最好的宵夜選擇。￼

18年來推出炸雞口味種類日新月異，￼￼總是￼百吃不厭。受普羅大眾最認識就是炸雞￼始祖￼「脆皮炸雞」，外表非常鬆脆內裏卻充滿肉汁的嫩雞肉￼，￼絕對不會炸到雞肉乾硬。炸雞店一般都有多種口味￼選擇～

原味炸雞


醃醬炸雞
 

半半炸雞 （原味加辣味）￼

醬油焗雞



蔥炸脆雞


蔥沙律脆雞


鹵製炸雞


由於韓國人很喜歡飲酒，￼除左去傳統酒屋外￼，炸雞配啤酒亦是很好嘅選擇，比起酒屋價錢選相對便宜一點，所以很受年青人歡迎￼。

韓劇人喜歡的炸雞品牌，各有必食之選！

第1位 교촌치킨 橋村炸雞
第2位 맘스터치 Mom’s Touch
第3位BHC
第4位BBQ.
第5位 멕시카나
第6位 굽네치킨 Mexi Cana
第7位 네네치킨 Nene
第8位 노랑통닭 Norang Dongtak

韓國每年七月也在大邱市舉行盛大的「炸雞啤酒節」都會吸引全面及不少外國遊客到訪。有機會不妨去見識一下。

http://www.chimacfestival.com/

作者_Agnes簡介：

很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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撰文 : Agnes

欄名 : 趣味韓情

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